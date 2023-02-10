رابط التقديم على وظائف وزارة الداخلية للنساء بالسعودية wzaifs

رابط التقديم على وظائف وزارة الداخلية للنساء بالسعودية ، تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية عن العديد من الوظائف للنساء في مختلف الرتب، ومن أشهر الوظائف للنساء في وزارة الداخلية السعودية وظيفة الجندي في الجوازات السعودية ووظائف الأحوال المدنية. المرأة، ويمكن التقدم لها إلكترونيًا من خلال بوابة التوظيف أبشر في الموعد المحدد للتقديم، وفرت وزارة الداخلية أيضًا العديد من وظائف الأحوال المدنية للنساء للتقدم لها.

شروط توظيف النساء بوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الأساسية لكل سيدة تريد شغل وظيفة بالوزارة، وتلك الشروط هي:

أن تكون السيدة المتقدمة حاصلة على الجنسية السعودية، ومنشأها وأصلها من السعودية.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك، ومعروفة بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة.

ألَّا يكون قد حكم عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون زوج المتقدمة سعودي الجنسية إن كانت متزوجة.

يمنع التقديم على وظائف وزارة الداخلية للمتزوجات من أجنبي.

سريان بطاقة الهوية الوطنية في وقت إرسال طلب الالتحاق.

يجب على المتقدمة أن تكون لائقة طبيًا.

تناسب وزن المتقدمة مع طولها حسب اللائحة الصحية للوزارة.

الحصول على الشهادات المطلوبة بالوظيفة تقدم عليها السيدة.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

لم يسبق لها أن عملت من قبل في نظامًا عسكريًا.

وهذا بالإضافة إلى الشروط الإضافية التي تشترطها كل وظيفة في وزارة الداخلية.

الاوراق المطلوبة للتقديم في وظائف للنساء

يجب إحضار المستندات والأوراق التالية سارية من أجل التقديم على وظائف النساء في وزارة الداخلية السعودية:

2 صورة من الهوية الوطنية للمتقدمة، وإحضار الأصل للاطلاع عليها.

6 صور شخصية مقاس 4X6، ويجب أن تكون أمامية خالية من الزينة، وملامح المتقدمة واضحة بها.

أصل المؤهل الدراسي، وصورتين منه، ويجب أن يكون المؤهل مصدَّقًا من الجهات المختصة.

توفير ملف أخضر لحفظ الأوراق وجمعها فيه.

رابط التقديم على وظائف وزارة الداخلية للنساء

تستطيع كافة النساء المنطبق عليهنَّ الشروط التقديم على وظائف وزارة الداخلية التي تعلنها على موقع ابشر توظيف للنساء السعوديات، من خلال إضافة كافة المعلومات عن المتقدمة وإرسال طلب التقديم، وبعد الفحص والقبول المبدئي يتم عقد مقابلة شخصية وبعض الاختبارات من أجل تجديد القبول أو عدمه، ويمكن التقديم على باب التوظيف للنساء “من هنا“.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على بوابة التوظيف للنساء بوزارة الداخلية، وشروط التقديم العامة لوظائف وزارة الداخلية السعودية، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على الوظائف المتاحة للسيدات في المملكة العربية السعودية.

وزارة الداخلية توظيف

توفر المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية رقمًا للاتصال بخدمة العملاء لتقديم شكوى أو ملاحظة أو مقترح أو الحصول على استفسار من المديرية، وفي ظل زيادة عمليات البحث عن الرقم المخصص من جانب مكتب معالي مدير الأمن العام، فقد قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير الرقم المراد وهو (989).

رابط التسجيل:

– التقديم غير متاح الآن وهنا الرابط الذي يتم التقديم من خلاله:

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يمكنك الاطلاع على الوظائف العسكرية ونتائج القبول أيضا من خلال الرابط التالي:

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