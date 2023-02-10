بث مباشر.. الآن مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات اليوم الجمعة 10-2-2023، في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (16)، ببطولة دوري ابطال افريقيا.

يستهل الزمالك مشواره في دور الـ16 (المجموعات) ببطولة دوري ابطال افريقيا 2022/2023 بمواجهة شباب بلوزداد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم ايضًا الترجي التونسي، والمريخ السوداني.

ويتطلع المدرب العائد، البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى قيادة الزمالك -بطل افريقيا 6 مرات- نحو تحقيق الانتصار على شباب بلوزداد، والخروج من النفق المظلم الذي دخل فيه الفريق بسبب التخبطات الإدارية، والنتائج السلبية.

وبدأ الفارس الأبيض مشواره في التشامبيونزليج الأفريقي بتحقيق الفوز على إيليكت التشادي بالدور التمهيدى ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (2-0)، وتجاوز عقبة فلامبو الرواندي فى دور الـ32، بنتيجة (6-1). ذهابًا 1-0، وإيابًا 5-1.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

من جانبه، يعتبر نادي شباب بلوزداد -بطل الجزائر آخر 3 مواسم- على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض مواجهة الزمالك، حيث يتربع على صدارة ترتيب الدوري الجزائري، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه النادي الرياضي القسنطيني.

وعبر شباب بلوزداد نادي بورانجراس السيراليوني فى الدور التمهيدى، بنتيجة (3-0)، 0-0 ذهابًا، و3-0 إيابًا؛ ليصطدم بفريق دجوليبا المالى فى دور الـ32، خسر ذهابًا بنتيجة (2-1)، وقلب الطاولة في الإياب بالفوز (2-0).

ويدير مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الليلة الحكم البورندي “باسيفيك ندابيهاوينيمانا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الجزائر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد على قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”؛ كما يمكنك متابعة تغطية حية “لحظة بلحظة”.