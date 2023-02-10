وزارة الداخلية: كيفية ورابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب في السعودية

الاستفسارات حول طلبات زيارة الأسرة مع أرقام الطلبات هي موضوع مقالنا اليوم لأنه يعتبر من الأشياء المهمة جدًا للمغتربين الذين يتوقون لرؤية زوجاتهم وأطفالهم ويرغبون في إرسال طلب زيارة لهم للاطلاع عليهم واتخاذ قرار مشيًا، لذلك سنذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا المكان في الأسطر القليلة التالية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

التحقق من طلب الزيارة العائلية برقم الطلب من خلال منصة تسمى خدمة التأشيرة الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن لأي مواطن أجنبي الحصول على طلب الزيارة العائلية من خلال بعض الخطوات التالية: -

يجب عليه الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة “ من هنا ” .

. الضغط على قسم (استعلام )، الموجود في الصفحة الرسمية.

اختيار جملة البحث عن طلب لوزارة الخارجية.

إدخال رقم الطلب في الخانة الخاصة به.

وبعد ذلك إدخال رقم السجل، ومن ثم إدخال رمز التحقق.

وفي النهاية يجب الضغط علي كلمة (استعلام) من أجل الحصول علي طلب زيارة عائلية.

وزارة الخارجية

تقدم وزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن زيارة الأقارب عبر منصة إلكترونية تسهل على المواطنين سرعة الحصول على كافة إجراءات زيارة الأقارب.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

يشترط أن تكون كافة المعلومات المطلوبة من وزارة الخارجية مكتوبة باللغة العربية.

توفر إقامة سارية لمن يقدم الطلب.

لا بد أن يكون الطلب للأقربين من الدرجة الأولى.

لا بد أن تكون مدة الإقامة ثلاثة أشهر أو أكثر.

أن يكون المتقدم للطلب بحوزته جواز سفر ساري لفترة طويلة ممتدة حتى الستة أشهر.

تقديم شهادات ميلاد الأبناء وعقد الزواج.

التأكد من إصدار التأشيرة

يمكننا التأكد من إصدار التأشيرة عن طريق الآتي:-

الدخول على المنصة الالكترونية للتأشيرات “ من هنا ” .

. الضغط على زر(الاستعلام عن حالة طلب).

تحديد نوع الطلب من القائمة الرئيسية.

إدخال كود الطلب.

الضغط على زر (استعلام).

بعد ذلك سوف تحصل على النتيجة في الحال.

منصة وزارة الخارجية

هي منصة أنشأتها وزارة الخارجية السعودية من أجل تسهيل كافة الخدمات للمغتربين، وتضم العديد من المزايا وهي:-

يمكنك من خلالها معرفة المدة الباقية لك من الإقامة.

تجيب على العديد من التساؤلات عن الخدمات الصحية.

تحمي من الغش والتزوير في جوازات السفر والتأشيرات.

توفر كثير من الوقت والمجهود.

تقدم خدمات أخرى عديدة مختلفة.

تصديق طلب زيارة عائلية

باستطاعة أي مغترب مقيم في الأراضي السعودية، القيام استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب، والتأكيد على الطلب من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرئيسي لوزارة الخارجية.

اضغط على خانة (طلب زيارة عائلية).

يتم اختيار كلمة مغترب أو(مقيم).

اختيار طلب زيارة عائلية للمغترب أو المواطن.

الضغط على زر (الموافقة على التعهد المطلوب).

استكمال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

كتابة الرقم الخاص بتأشيرة الدخول.

كتابة موعد انتهاء الإقامة.

الضغط على زر التالي.

قم باستكمال جميع البيانات المطلوبة من رقم الهاتف المحمول والعنوان والبريد الإلكتروني.

كتابة السبب الرئيسي للزيارة أكثر من مرة.

كتابة الكود المرسل إليك للتأكد من هويتك.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وغير ذلك.

الضغط على زر (حفظ).

الضغط على طباعة، طباعة الطلب المقدم.

لا بد من موافقة الكفيل عن طريق إرسال رسالة له عن طريق البريد الإلكتروني.

يمكنك معرفة نتيجة الطلب خلال يومين من التصديق عليه.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب يمكن لأي شخص يود الحصول علي طلب لزيارة عائلية القيام بالاتي:-

زيارة الموقع الرئيسي لوزارة الخارجية، عن طريق رابط وزارة الخارجية.

الضغط علي كلمة (الأشخاص).

اختيار جملة (مواطن التابع لمجلس التعاون الخليجي).

الضغط على زر (طلب زيارة عائلية).

القيام بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كتابة كافة البيانات المتعلقة بمن سيقومون بالزيارة.

الضغط على زر (موافقة)، ثم الانتظار.

الضغط على طباعة الطلب، ثم الذهاب للكفيل من أجل التوقيع عليه.

ختم الطلب من جهة العمل الخاص بك.

التوقيع على الطلب من غرفة التجارة أيضًا.

دفع جميع الرسوم المطلوبة للموافقة على الطلب واستكماله.

عند الموافقة على الطلب سيتم استخراج التأشيرة من السفارة السعودية.

وزارة الخارجية منصة التأشيرات

تعتبر منصة التأشيرات من المنصات الهامة جدًا التابعة لوزارة الخارجية، حيث تقدم للمواطنين الكثير من الخدمات التي تسهل عليهم حياتهم، ومن ضمن هذه الخدمات التي توفرها المنصة ما يلي:-