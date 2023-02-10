تايم سبورت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023

تُقدم قناة تايم سبورت لمشاهديها بث مباشر مباراة الزمالك وبلوزداد الجزائري، والتي ستجمع بين الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر التردد الأرضي الخاص بالقناة، كون اللقاء يلعب في مصر، وهو الأمر المتعارف دائمًا حيث تنقل القناة الأرضية المباريات الإفريقية التي تُقام داخل مصر، مقابل استخدام تقنياتها في بث المباراة.

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، أي بعد نحو ساعة من الآن، في اللقاء الذي سيجمع بينهما على أرضية ستاد القاهرة، في افتتاحية مباريات الفارس الأبيض، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمها الحالي.

تايم سبورت تقدم بث مباشر مباراة الزمالك وبلوزداد

وتُتيح قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، إمكانية مشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد الجزائري بث مباشر، كعادة أي مباراة في مصر، فيما يُقدم بوابة الفجر للقراء والمتابعين، إمكانية ضبط قناة أون تايم سبورتس الأرضية “تايم سبورت”، ومتابعة بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر ترددها الأرضي، من خلال التقرير التالي:

بث مباشر مباراة الزمالك وبلوزداد

ويُمكن للمتابعين والقراء، مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبلوزداد الجزائري عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت الأرضية، وذلك حال عدم التمكن من مشاهدتها، عبر قناة بي إن سبورت القطرية المالكة لحقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، بشكل حصري ومشفر.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

كيفية ضبط قناة تايم سبورت الأرضية

ويُمكن للمتابعين متابعة مباراة الزمالك وبلوزداد بث مباشر عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، وذلك بعد ضبطها من خلال الخطوات التالية:

تحتاج أولًا إلى فصل جهاز الريسيفر عن الشاشة أو التليفزيون الأرضي الخاص بك، ثم الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالتلفزيون من خلال الريموت وضبط تنزيل القناة.

تحتاج بعد ذلك إلى ضبط تنزيل القناة عبر الموجات الخاصة بها عبر أثير uhf، ثم تنزيلها مباشرة والاستمتاع بمشاهدة المباراة، ويمكن حفظها بعد ذلك للرجوع إليها أي وقت حال فصل الريسيفر، دون الدخول للإعدادات والبحث عنها وتنزيلها مجددًا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتُنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورت 4، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، فيما تنقلها قناة تايم سبورت الأرضية بصوت المعلق بلال علام.

مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي يقود الفريق لأول مرة منذ عودته مجددًا بعد رحيله عقب مباراة غزل المحلة، إلى تحقيق أفضل انطلاقة ممكنة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل المنافسة على لقبها الغائب منذ مدة طويلة، ولتعويض الجمهور عن الخسارات والنتائج السلبية في بطولة الدوري الممتاز، واحتلال المركز الرابع في ترتيبها والابتعاد عن المنافسة.

ويطمح جمهور الزمالك في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعدما ابتعد عن خزائن الفريق منذ التتويج الأخير في نسخة 2002، مع حرمان النادي بعدها من الصعود إلى منصات التتويج، حتى في النسختين اللتين وصل فيهما الفريق إلى المباراة النهائية، سواء أمام صن داونز في 2016 أو الأهلي في نسخة 2020 في نهائي القرن.

كما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى تحقيق فوز غائب عن الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ 6 مباريات، وبالتحديد حيث فشل الزمالك في تحقيق أي فوز بدور المجموعات من النسخة الماضية، بعدما خسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات أخرى، وفشل في التأهل للدور ربع النهائي من النسخة الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المباراة أمام شباب بلوزداد بالتشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

في خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله نيمار.