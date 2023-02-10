وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط ورابط التقديم لحملة البكالوريوس
وظائف هيئة الزكاة والدخل 1444، الزكاة أعلنت HMRC عن وظائف شاغرة في مجال (إداري، فني) للعمل بالرياض لحاملي درجة البكالوريوس أو أعلى كما هو مفصل أدناه.
الوظائف الشاغرة:
– أخصائي رئيسي مراقبة الأداء.
– أخصائي أول مراقبة الأداء.
– مدير البرنامج.
– مدير المشروع (وظيفتان).
– مدير هندسة وتنفيذ أمن تكنولوجيا المعلومات.
– أخصائي أول وحدة خاصة.
– أخصائي استهداف أمني.
التخصصات:
– (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الإدارة العامة، الإقتصاد)، أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م.
– من خلال الرابط التالي: “من هـنـا”.
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