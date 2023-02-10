رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati 1444 الصفحة الرئيسية وشرح تحضيري للمعلمين

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati 1444 الصفحة الرئيسية رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي. أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، إطلاق منصة تعليمية للطلاب والطالبات باسم منصة مدرستي التعليمية، والتي يرغب العديد من الطلاب في القيام بعملية التسجيل بها، وهذه المنصة. أصبحت من أبرز المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية. الترويج لها على جميع المنصات التي كانت متوفرة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا، ومن الجدير أن يتم توفير المنصة في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الطلاب في تحصيل دروسهم، وأيضًا سيكون هناك تحت إشراف أولياء الأمور، ومن خلال هذه المنصة يمكن للوالدين معرفة الدرجات التي يحصل عليها أطفالهم ومتابعة مستوى أطفالهم على المنصة.

شرح طريقة استخدام أداة تحضيري في منصة مدرستي

أداة تحضيري هي عبارة عن أداة إضافية نقوم بوضعها على المتصفح جوجل كروم وبكل سهولة تظهر على منصة مدرستي للكادر التعليمي وهي أداة تساعد على تحضير الدروس، فبعد تسجيل الدخول لكادر المعلمين سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بإدارة الحصص لنقوم بعد ذلك بالخطوات التالية:

في البداية اضغط على تبويب إعداد الدرس بعد الضغط علي التبويب الخاص بها من الصفحة الرئيسية.

ثم حدد مسار الدرس ووقته واضغط على التالي لتظهر المهمة الأدائية.

ويجب العلم أنك تستطيع الإضافة أو التعديل على البيانات المضافة بما يناسب رؤيتك التعليمية.

رابط منصة مدرستي ( schools.madrasati.sa ).

طريقة تسجيل منصة مدرستي جديد 1444

تتيح منصة مدرستي madrasati إمكانية تسجيل طالب في منصة مدرستي 1444 من خلال النقر على خيار منصة العودة إلى المدارس من شاشة منصة مدرستي، وبعد التوجه إلى البوابة أضغط على زر تسجيل جديد بالقائمة الرئيسية الموجودة أعلى الشاشة.

ثم تعبئة كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني أو الإقامة ورقم الهاتف الجوال، ثم أنقر على تحقق بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، وسوف يرسل النظام الإلكتروني رمز التحقق برسالة نصية sms على الجوال المسجل، أدخل كود التحقق، ثم “تحقق”.

وسيظهر اليوزر مباشرةً ثم إرسال كلمة المرور عن طريق رسالة نصية تصلك على الجوال المسجل، ويمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati من خلال المقال، كما يمكنكم أيضًا الإطلاع على طريقة تسجيل منصة مدرستي من خلال متابعة التالي:

طريقة دخول الاختبارات في منصة مدرستي اختبارات

من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati المرفق، بإمكانكم الدخول إلى ملف المستفيد في منصة مدرستي ثم اختيار الاختبارات والنقر على اختبارات مركزية، ثم تسجيل الدخول بميكروسوفت للطلاب، كما يمكنكم الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية مباشرةً من خلال رابط منصة مدرستي اختبارات المرفق أيضًا، أما عن طريقة الدخول إلى الاختبارات في منصة مدرستي للاختبارات، فقد أرفقنا الخطوات بالتالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي.

النقر على (دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلبة).

اختيار “الاختبارات” من القائمة الرئيسية.

الضغط على “اختبارات مركزية”.

تسجيل معلومات مدرستي مايكروسوفت.

النقر على “لقد قرأت كافة التعليمات والإرشادات.

ابدأ الاختبار.



حفظ والتالي.

وبعد ذلك قم بالضغط على زر الانتهاء من الاختبار بعد مرور الوقت المحدد لأداء الاختبار، ويجب الإجابة على كافة الأسئلة حتى يستطيع الطالب إرسال الإجابات وإنهاء الاختبار، ويمكن متابعة الخطوات المذكورة بالتفصيل وكيفية إجراء اختبارات تعزيز المهارات من خلال متابعة التالي:

منصة مدرستي مايكروسوفت

يتم تفعيل خاصية حذف رسائل الدردشة في مايكروسوفت تيمز من جانب المعلم عن طريق الدخول إلى البرنامج وستظهر أيقونة الفريق، وحتى يتمكن المعلم من إتاحة خاصية حذف رسائل الدردشة المرسلة من الطلاب، فيجب عليه النقر على الثلاث نقاط أعلى الفريق.

وبعد ذلك النقر على خيار إدارة الفريق manage team، ثم اختيار الإعدادات والنقر على أيقونة أذونات الأعضاء، ثم التأشير بوضع علامة صح أمام منح الأعضاء خيار حذف رسائلهم لكي يتمكن الطلاب من حذف رسائل الدردشة المرسلة منهم عبر البرنامج.

تحديث: شرحت منصة مدرستي للتعليم عن بعد طريقة حذف درس تم إعداده من قبل المعلم أو المعلمة بعد الانتهاء من إعداد الدرس بالطريقة المعتادة، ومن ثم حفظه، حيث يجب أولًا تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية، ثم الانتقال إلى الجدول الدراسي وتحديد الدرس الذي ترغب في حذفه، ثم الضغط على أيقونة “حذف الدرس” من إدارة الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية.

طريقة حضور الدرس في منصة مدرستي

يتساءل العديد من الطلاب عن كيف أثبت حضور في منصة مدرستي 1444 madrasati؟ لكي يتم احتساب حضوره في البوابة وليس عند المعلم فقط، فيجب عدم الدخول إلى برنامج التيمز مباشرةً، بينما تتمثل الخطوات الصحيحة لإثبات حضور طالب في منصة مدرستي في التالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب.

النقر على أيقونة جدولي من القائمة الجانبية.

حضور الدرس والانتقال إلى برنامج التيمز.

رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

تقدم منصة مدرستي فصولًا افتراضية آمنة لشرح الدروس عن طريق خدمة الإنترنت ببرنامج منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز، ويتفاعل المعلم مع طلابه بهذه الدروس الافتراضية الرقمية من خلال المناقشة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات، كما تُسند الواجبات والأنشطة المدرسية عبر منصة مدرستي الواجبات وتحفيزهم على أدائها.

هام: عند الدخول إلى منصة مدرستي madrasati تسجيل في منصة مدرستي للمستجدين في الصف الأول الابتدائي أو لطفل في منصة الروضة للعام، وتجد أن ملف الابن لا يظهر في tawakkalna، فيجب عليك التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة لكي يظهر ضمن قائمة الأبناء عند النقر على أيقونة “منصة مدرستي”.

ولكن؛ ماذا يعني إضافة الأبناء والبنات من قبل ولي أمر الطالب، ولم تظهر معلومات منصة مدرستي للأبناء والبنات بعد إضافتهم ضمن أفراد الأسرة؟ وهنا أجاب خدمة المستفيدين على تويتر، حيث يعني هذا عدم إرسال معلوماتهم من جانب منصة مدرستي إلى tawakkalna، لذلك يجب التواصل مع منصة مدرستي الدعم الفني لحل المشكلة.