بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، يبدأ نادي الزمالك مشواره الأفريقي عند السادسة مساء اليوم الجمعة بحا عن البطولة السادسة فى تاريخه، حيث يستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة شباب بلوزداد بطل الجزائر بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد حيث يلعب يخوض الزمالك مباراته الأولى أمام بلوزداد بينما يلتقى الترجي التونسي مع المريخ السوداني غدا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، يدخل الزمالك المباراة بغية نحقيق أكثر من هدف من الفوز وهو استعادة الثقه واسعاد جماهيره المتعطشة للانتصارات خصوصا بعد سلسلة من تواضع التائج فى بطولة الدوري.

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

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بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال إفريقيا ( لحظة بلحظة)

بداية المباراة

موعد مباراة الزمالك ضد بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يلعب الزمالك مع بلوزداد الجمعة 10 فبراير 2023، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة - مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة 10 فبراير عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك القناة حقوق بث مباريات بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا في المنطقة العربية

قائمة الزمالك الإفريقية لمباريات دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- السيد عطية- محمد نديم.

الدفاع: محمود حمدي «الونش»- أحمد فتوح- مصطفى الزناري- محمد عبدالشافي- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد سيد «زيزو»- محمد حسام «بيسو»- عمر جابر- إمام عاشور- زكريا الوردي- نبيل عماد- عبدالله محمد- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي.

الهجوم: حسام أشرف- سيف فاروق جعفر- يوسف أسامة نبيه- سيد عبدالله- يوسف إبراهيم «أوباما»- إبراهيما نداي- سامسون أكينيولا- مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، حسام عبدالمجيد، محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد نيمار، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه