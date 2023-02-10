رئاسة شؤون الحرمين: توفر وظائف مؤقتة للرجال والنساء لموسم رمضان 1444هـ في السعودية
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلًا بالإدارة العامة للموارد البشرية، أنه يمكن للرجال والنساء السعوديين خلال شهر رمضان العمل مؤقتًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا العام 1444 هـ، وباقي المناطق. والتفاصيل هي على النحو التالي.
الشروط:
– سعودي الجنسية.
– أن لا يكون على رأس عمل آخر.
– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م ولمدة 3 أيام.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- التوظيف الموسمي بالمسجد الحرام:
اضغط هنا
رئاسة شؤون الحرمين الحرمين الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خادم الحرمين الشريفين رعاية الحرمين شؤون الحرمين رئيس شؤون الحرمين الحرمين الشريفين وكالة شؤون الحرمين ادارة شؤون الحرمين شئون الحرمين شؤون الحرمين الشريفين رئيس شؤون الحرمين الشريفين منصب مساعد رئيس شؤون الحرمين وكيل مساعد لشؤون الحرمين خدمات الحرمين تعيين امرأتين بمنصب مساعد رئيس شؤون الحرمين نساء بمنصب وكيل مساعد لشؤون الحرمين الحرم المكي الحرم من الحرم المكي فتح الحرم المكي وظائف السعودية وظائف في السعودية وظائف السعودية اليوم وظائف شاغره في السعوديه وظائف للمقيمين في السعودية برنامج وظائف السعودية وظائف الخطوط السعودية وظائف السعودية وبعض الدول وظائف في السعودية اليوم وظائف في السعودية للاجانب وظائف خاليه في السعوديه وظائف شاغرة وظائف البنوك السعودية الوظائف السعودية وظائف شاغره في السعوديه للاجانب وظائف عمل في السعودية الوظائف في السعودية