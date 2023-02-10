رئاسة شؤون الحرمين: توفر وظائف مؤقتة للرجال والنساء لموسم رمضان 1444هـ في السعودية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلًا بالإدارة العامة للموارد البشرية، أنه يمكن للرجال والنساء السعوديين خلال شهر رمضان العمل مؤقتًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا العام 1444 هـ، وباقي المناطق. والتفاصيل هي على النحو التالي.

الشروط:

– سعودي الجنسية.

– أن لا يكون على رأس عمل آخر.

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م ولمدة 3 أيام.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- التوظيف الموسمي بالمسجد الحرام:

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