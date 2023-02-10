وزارة الداخلية موافقات الزواج: شروط زواج السعودي من أجنبية واستخراج تصريح

تعتبر شروط زواج السعوديات من الأجنبيات من الضوابط والضوابط التي تضعها الحكومة السعودية حفاظًا على القيم الأسرية للأسر السعودية، وهذه الشروط تساعد على الحد من الخلافات والمشاكل التي قد تنكشف بعد الزواج من غير- المرأة السعودية تعتبر ضمانة مهمة للحقوق الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

شروط زواج السعودي من أجنبية

تعد شروط زواج السعوديين من أجانب من أهم اهتمامات الرجال السعوديين الذين يريدون الزواج من نساء لا يحملن الجنسية السعودية. تحدد وزارة الداخلية السعودية سلسلة من الشروط والأنظمة التي يجب اتباعها لكل نوع من نوعي الزواج، الزوج والزوجة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تختلف باختلاف ما إذا كانت المرأة الأجنبية المراد زواجها مقيمة في المملكة العربية السعودية، لذلك سنعرض لك كل منها في السطور التالية:

شروط زواج السعودي من أجنبية مقيمة

تم اعتماد عددًا من شروط الزواج من أجنبية مقيمة في السعودية الواجب توافرها حتى يتم إتمام تلك الزيجة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

عمر الرجل الخاطب يجب ألا يكون أكثر من سبعين عامًا، وألا يقل عن ثلاثين سنة.

ويستثنى من ذلك وجود قرابة بين الزوجين من الدرجة الأولى مؤكدة بصك قرابة، ففي تلك الحالة يكون الحد الأدنى للسن خمسة وعشرين عامًا فقط حتى يتم زواج السعودي من اجنبية مقيمة.

أن يكون لدى الرجل وضع اجتماعي خاص، مثل وفاة الزوجة أو تطليقها، أو معاناة الرجل من أي عاهة أو مرض، ويجب تأكيد ذلك من خلال تقديم تقرير طبي صادر من قبل جهة حكومية.

إذا كانت الحالة الاجتماعية للرجل مطلق، فإن من أهم شروط الزواج من اجنبية مقيمة في السعودية أن يتم مرور ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ إتمام الطلاق.

إذا كان الرجل متزوجًا من امرأة سعودية، ويرغب في الزواج من سيدة أجنبية، وكانت الزوجة السعودية تعاني من عدم القدرة على تحمل الواجبات الزوجية، فعلى الزوج تقديم التقرير الطبي الحكومي الذي يدل على ذلك.

ومن شروط زواج السعودي من اجنبية مقيمة في السعودية أنه يجب ألا يكون الرجل من ضمن الفئات الغير مسموح لها بالزواج من أجنبية.

عمر المرأة الأجنبية المراد الزواج منها يجب ألا يقل عن ثمانية عشر عامًا.

أن يكون لدى الرجل السعودي شهادة ميلاد نظامية سعودية، حيث يعد هذا الأمر من أهم شروط زواج السعودي من اجنبية مقيمة.

شروط زواج السعودي من أجنبية غير مقيمة

كما وضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة أخرى من الشروط للمرأة السعودية للزواج من أجانب غير مقيمين، ومنها:

عمر الرجل السعودية يجب ألا يقل عن ثلاثين عامًا، وألا يزيد عن سبعين سنة.

إذا كان الرجل زوجته متوفاة أو مطلق، فيجب ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عامًا.

تقديم برنت من تعريف بالراتب، حيث أنه يتم الحصول عليه من قبل التأمينات الاجتماعية، وهو يعد أيضًا من ضمن شروط الزواج من أجنبية مولودة ومقيمة في السعودية.

من أهم شروط زواج السعودي من أجنبية غير مقيمة أنه يجب تقديم كل البيانات التي توضح مقر عمل الرجل السعودي، بالإضافة إلى ذكر قيمة الراتب، والمسمى الوظيفي.

يشترط ألا يكون الزوج من الأشخاص السعوديين الممنوعين من الزواج من الأجانب، نتيجةً لما يقدمه من وظيفة هامة في الدولة.

في حال الزواج من امرأة سعودية من قبل، فيجب تقديم التقرير الطبي الذي يوضح عدم قدرة الزوجة على تحمل المسؤوليات.

إذا كان الرجل السعودي سبق له الزواج والطلاق، فيجب ألا تكون الفترة الزمنية ما بين طلاقه وتقديم طلب الزواج من أجنبية أقل من ستة أشهر.

تقديم طلب زواج السعودي من أجنبية مقيمة

يمكن تقديم هذا الطلب بشكل إلكتروني من خلال تطبيق عددًا من اجراءات زواج السعودي من اجنبية مقيمة، وهي كما يلي: