مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

ينتظر مشجعو كرة القدم المصرية مباراة قوية بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة 10 فبراير على استاد القاهرة الدولي، على مستوى فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ الزمالك مسيرته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة قد تكون صعبة للغاية، حيث يواجه خصمًا عنيدًا، حيث تم سحب القرعة، حيث يتواجد في هذه المجموعة جنبًا إلى جنب مع الترجي التونسي وشباب بلوزداد والسوداني المريخ.

لم يظهر الفارس الأبيض بالمستوى المطلوب منه في بطولة الدوري المصري، حيث كان يعاني من مشكلتين، حيث خسر في المباراة الأخيرة قبل هذه المباراة أمام فريق فاركو بـ3 أهداف، وهذا ما يجعل الفريق موقف صعب في الفترة المقبلة.

واستعد الأبيض بقيادة المدرب الجديد هوسفالجو فيريرا لهذه المباراة بتركيز كامل، حيث يأمل في تقديم أداء يليق به، يسعى من خلاله إلى تحقيق النصر والعودة مرة أخرى إلى خط الانتصارات.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

في الجانب المقابل، يمر شباب بلوزداد بصورة مميزة في بطولة الدوري الجزائري، فكان قد حقق الفوز في المباراة السابقة بالدوري أمام فريق أمل الأربعاء برباعية دون رد، ليواصل صدره جدول ترتيب البطولة، وهذا يعطي الفريقدفعة كبيرة لموقعة الأبطال الليلة.

ويدخل الفريق الجزائري المباراة بمعنويات مرتقعة وثقة عالية، فهو يطمح بتحقيق الفوز عل الخصم لنيل أول النقاط الكاملة في بداية مشوراه بالبطولة لإعطائه دفعة كبيرة للفترة المقبلة والاستمرار في المنافسة بقوة على التأهل للدور القادم.