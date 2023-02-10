رابط دخول منصة مدرستي الترم الثاني madrasati.sa 1444 لحضور الحصص

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منصة مدرستي التعليمية، فهي من أفضل المنصات التي تم إطلاقها من أجل رؤية 2030 ومستقبل أفضل، والتي تعمل على مساعدة الطلاب على تحصيل دروسهم، على أولياء الأمور متابعتها. على مستوى أبنائهم ومعرفة نتائجهم، والمعلمين في رفع الواجبات والفصول التعليمية لذلك، يجب عليك التسجيل في المنصة حتى تتمكن من الاستفادة من خدماتها، من خلال الأسطر التالية نشرح كيفية تسجيل الدخول واشترك فيه. ويتساءل الطلاب عن منصة مدرستي، رابط الدخول مباشر، مدرسة، حيث أن منصة مدرستي مثالية للتعليم وجهًا لوجه في المدارس، وإذا أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا من الطقس القاسي في إحدى المناطق، سيتم تعليق التعلم وجهًا لوجه ونقله إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

ما هي منصة مدرستي؟

هي منصة تعليمية تم إطلاقها في عام 2020 في ظل جائحة كورونا لمساعدة الطلاب السعودين بكافة مراحلهم التعليمية من الروضة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية على تحصيل دروسهم، تم تطويرها لكي تلبي احتياجات الطلاب لكي لا يتم وقف التعليم، ولكن تم استمرار العمل بها حتي بعد رجوع الحركة الدراسية لكي تؤتي بثمارها.

خطوات تسجيل طالب جديد على المنصة

تتيح المنصة للطلاب طريقة التسجيل للطالب الجديد، إذا كنت لا تمتلك حساب بالمنصة يمكنك إنشاء حساب جديد كالأتي:

- اضعط على خيار العودة إلى المدراس.

- انقر على زر تسجيل جديد من تبويب القائمة الرئيسية.

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة من: رقم الجوال/ رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني/ عنوان الإقامة.

- استقبل رمز التحقق عبر جوالك.

- اكتب الرمز المرسل لك في خانة التحقق.

- استلم كلمة المرور على رسالة عبر رسالة نصية.

- قم بتسجيل دخولك عن طريق كلمة المستخدم والسر المرسلة لك.

طريقة حضور الحصص على منصة مدرستي

- قم بتسجيل دخولك على المنصة من حساب الطالب.

- اختار الجدول الدراسي.

- بعد ذلك عليك تحديد الدرس الذي تريد حضوره.

- اضعط على زر الحضور.

رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي

- قم بالدخول على المنصة من الرابط التالي: اضغط هنا .

- انقر على زر تسجيل الدخول.

- عليك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور وباقي البيانات.

- اضغط على زر تسجيل، وبذلك يكون تم تسجيلك للدخول.

بالخطوات.. تعرف على طريقة حل الواجبات بمنصة مدرستي

يمكن للطلاب حل واجباتهم المقررة لهم عن طريق القيام ببعض الخطوات التي يمكن القيام بها ومن ثم ارسالها للمعلم كالتالي:

- تسجيل الدخول بالمنصة عن طريق ادخال بيانات الحساب.

- اختر من تبويب الصفحة الرئيسية الواجبات.

- يظهر لك جميع الواجبات التي يجب حلها.

- عليك القيام بحل الواجبات المقررة لك.

- اضغط بعد الحل مباشرة على أيقونة ارسال الواجب.

طريقة الدخول على الاختبارات بمنصة مدرستي

- سجلك دخولك على المنصة.

- الضغط على دخول عبر حساب مايكروسوفت.

- اختر من القائمة الرئيسية للموقع الإلكتروني الاختبارات.

- انقر على الاختبارات المركزية.

- سجل معلومات مدرستي مايكروسوفت.

- اضغط على لقد قرأت المعلومات والإرشادات.

- قم بحل الاختبار ثم النقر على زر حفظ ثم التالي.