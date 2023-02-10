بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم يلا شوت يوتيوب || مشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا. يستضيف ستاد القاهرة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد المقرر إقامتها اليوم الجمعة 10 فبراير ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا..

بعد خوض 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم، يحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، وسجل لاعبيه 25 هدفًا، بينما تلقى فريق الريدز 13 هدفًا..

تبدأ مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة دورى ابطال افريقيا الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل مباشرة عبر قناة bein sport HD4 وقناة تايم سبورت الارضية.

مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مواجهة قوية في تمام الساعة السادسة عصر الجمعة، حيث يستقبل نظيره الجزائري الشاب بلوزداد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى من البطولة. مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا

يقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، ويرافقه الترجي التونسي، وجوفينتود بلوزداد من الجزائر، ومريخ من السودان.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا للفوز بمباراة اليوم وإضافة الثلاث نقاط للمنافسة بقوة للتأهل إلى ربع النهائي، وحذر المدرب لاعبي الفريق من صعوبة المباراة خاصة أن فريق شباب بلوزداد هو فريق منافس قوي ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

ودعا المدرب اللاعبين إلى الاستفادة من الفرص التي ستتاح لهم في مباراة اليوم للتسجيل، والعمل على إغلاق المساحات أمام هجوم أكاديمية بلوزداد الجزائرية للشباب.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك X شباب بلوزداد – 19:00 KSA على شاشة التلفزيون beIN Sports 1 HD

قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك، القائمة التي ستتنافس في مباراة شباب الجزائر بلوزداد، والمقرر لها يوم غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدور الأول من مباريات مرحلة المجموعات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

حارس المرمى: محمد عوض – محمد صبحي.

خط دفاعي: عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف “روكا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دنجا – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق “شكابالا” – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

قائمة شباب بلوزداد ستواجه الزمالك في دوري الأبطال

أعلن نبيل القوقي، مدرب نادي شباب بلوزداد، عن قائمة فريقه المتجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة شباب بلوزداد:

الحراس: الكسيس جوندوس – عز الدين الضحى – رضوان معاشو.

خط دفاعي: أيمن بوجرة – مختار بلخاطر – محمد عزي – يوسف أمين لافافي – عبد المنعم شيخي – معوض حداد – شعيب قداد – أحمد آيت عبد السلام – ميلود ربيع.

خط الوسط: حسام الدين مرازيق – زكريا الدرعاوي – حسين السلامي – محمد إسلام بكر – عبد الرحيم بوردم – أكرم بوراس.

الهجوم: محمد فاضل بلخادم – أناي إيفالا – ليونيل وامبا – محمد إسلام بلهير – عايد حمادي.