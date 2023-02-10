خصم أسبوعي: أقوي عروض التوفير من كارفور السعودية على المواد الغذائية واللحوم.. خصم 50%

أعلنت كارفور أنها ستواصل تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية ومجموعة واسعة من اللحوم والدواجن بخصومات تصل إلى 40٪. سارع واحصل على مدفوعاتك الشهرية كلها، وسوف نقدم لك أفضل الأسعار من خلال الفقرات التالية. عرض كارفور الشهير.

أقوى خصومات كارفور السعودية على كافة المواد الغذائية

ضمن أقوى عروض كارفور أرز بسمتي أبيض عنبر 10 كج بنجابي الشعلان حجم العلبة: 10 Kg (بسعر 67.95 ريال سعودي بدلًا عن 78.95 ريال سعودي).

يمكنكم الان تسوق سمن الزبدة النقي 800 جرام من المراعي حجم العلبة: 800 g،(بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا عن 53.95 ريال سعودي).

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يتوفر كوبوليفا مزيج زيت زيتون مكرر وزيت زيتون بكر ممتاز 500 مل حجم العلبة: 500 ml (بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا عن 17.95 ريال سعودي).

عروض كارفور السعودية على اللحوم والدواجن