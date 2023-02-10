بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت match hd|ماتش الزمالك ضد شباب بلوزداد بث مباشر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره شباب بلوزداد الجزائري باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة مساء اليوم الجمعة.

يسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط للمنافسة بقوة من أجل التأهل لدور الثمانية، وحذر المدير الفني لاعبي الفريق من صعوبة اللقاء خاصة وأن شباب بلوزداد منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وطالب المدير الفني اللاعبين باستغلال الفرص التي ستسنح لهم في لقاء اليوم من أجل التسجيل، وضرورة العمل على غلق المساحات أمام هجوم فريق شباب بلوزداد الجزائري.

غيابات الزمالك أمام شباب بلوزداد

ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي للإصابة، ومصطفى الزناري لعدم الجاهزية وسامسون أكينولا ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد ومحمد نديم والسيد عطية لأسباب فنية.

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قائمة الزمالك ضد شباب بلوزداد

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد فتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه.

وفي المقابل، يتطلع فريق شباب بلوزداد بقيادة نبيل الكوكي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وأكد المدير الفني على صعوبة اللقاء خاصة وأن الزمالك منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويلعب على ملعبه ووسط جمهوره.

واختتم الفريق الجزائري تدريباته مساء الأمس على ستاد القاهرة الدولي، وحرص الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبقيها في المباراة، وطالب الكوكي لاعبيه بفرض الرقابة على مفاتيح لعب الفريق الأبيض.

حكم مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي مكون من، إيسي إس واي حكم ساحة والحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا مساعدين وأدالبرت ضيوف حكم رابع.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، وتم اختيار الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام، ويراقب الحكام مامادو هايدارا من مالي، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال افريقيا

يقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري ابطال إفريقيا رفقة الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، المريخ السوداني.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد ضمن مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2/10.

توقيت مباراة الزمالك ضد بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب

تنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس

تنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

تنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد ضمن مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عبر عدد من القنوات الناطقة باللغة العربية والأجنبية.

ويأتي على رأس تلك القنوات شبكة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في قارة إفريقيا.

وتنقل مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 4

SuperSport Maximo 1

beIN Sports Fr 5 HD max

SuperSport Football

تايم سبورتس الأرضية

تردد أون تايم سبورت الأرضي

تردد قناة تايم سبورتس على نايل سات هو (11861) أُفقي، حيث يُمكن التقاط تردد قناة تايم سبورت أرضي ويُمكن استقبالها بجودة إتش دي عن طريق جهاز يحول الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال، وذلك من خلال جهاز معين خاص، حيث تنقل قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

التردد الأرضي "الرقمي": UHF32

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

1 - بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

2 - اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك.



3- اضغط الزر الخاص بتوليف القنوات.

4 - اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9.

5- انتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

ملعب مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.