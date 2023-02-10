مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة، بحضور 10 ألاف مشجع من جمهور الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يستهل نادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بلقاء مرتقب أمام شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي.

ويضرب الزمالك موعدا مهما أمام شباب بلوزداد في ليلة يأمل فيها الأبيض بتحقيق الانتصار الذي يعطي دفعة قوية لأبناء المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا بعد سلسلة من النتائج السلبية في الآونة الأخيرة.

وتعرض الزمالك لهزيمة قاسية من فاركو بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

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لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد مصطفى زيزو - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة، بحضور 10 ألاف مشجع من جمهور الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.