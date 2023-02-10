مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

بث مباشر لمباراة الزمالك وبلوزداد الناشئين في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا CAF، والتي ستقام على أرض استاد القاهرة، بحضور 10 آلاف من مشجعي النادي. مراوح وايت نايت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة شباب الزمالك وبلوزداد الناشئين في دوري أبطال إفريقيا، تذاع على الهواء مباشرة

ينطلق نادي الزمالك، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بلقاء مرتقب أمام شباب الجزائر بلوزداد، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي.

يحدد الزمالك موعدًا مهمًا لشباب بلوزداد في ليلة يأمل فيها الأبيض تحقيق النصر، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لأبناء المدرب البرتغالي جيزفالدو فيريرا، بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرًا.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

وخسر الزمالك هزيمة قاسية على يد فاركو 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز الذي أقيم على ملعب برج العرب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد مصطفى زيزو - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة، بحضور 10 ألاف مشجع من جمهور الفارس الأبيض.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.