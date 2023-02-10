الاستعلام: عن معرفة شروط استحقاق الدعم السكني برقم الهوية في السعودية

يسأل الكثير من الناس عن دعم الإسكان، وكيف وتحت أي شروط للوصول إلى دعم الإسكان، حيث تم تقديم مخطط دعم الإسكان لتوفير وسائل الراحة المتعددة لأولئك المسجلين في قائمة الدعم، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن استحقاقات الإسكان من خلال بطاقة الهوية باستخدام بطاقة الهوية. رقم التعريف الخاص لا، هذا ما سنعرفه في هذا المقال، تابعنا حتى النهاية.

كيف الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية

الأهلية السكنية لرقم الهوية يمكن لأي مواطن التحقق من أهليته للحصول على الدعم السكني من خلال بعض الخطوات البسيطة، لمعرفة أهليته للحصول على الدعم السكني، عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني مباشرة “ من هنا ” .

. ثم نقوم باختيار كلمة الاستعلام السريع ثم خيار مقيم.

سوف يظهر كلمة التحقق من الاستحقاق نقوم بالضغط عليها وإضافة رقم الهوية، حيث يتم الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية..

الآن اضغط على كلمة تحقق.

ومن ثم ادخل جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع مثل تاريخ الميلاد وبعدها يتم الضغط على متابعة.

بعدها يتم ارسال رمز التحقق إلى هاتفك قم بإدخاله في الخانة المخصصة له على الموقع.

يتم الانتقال إلى صفحة الخاصة ببيانات المواطن وبعدها سوف تظهر نتيجة الاستعلام.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني

من أجل التسجيل في برنامج الدعم السكني يجب اتباع الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الخاص ببرنامج سكني من هنا.

بعدها نقوم باختيار تسجيل الدخول ومن ثم إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن.

يجب أن يتم الموافقة على الأحكام والشروط، ومن ثم الضغط علي ايقونة التحقق.

يتم الآن إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص، كلمة مرور، واخيرا رمز التوثيق وهذا الرقم يتم ارساله إلى الهاتف الخاص بالمواطن الذي قام بتقديم الطلب في برنامج الدعم السكني.

وبعدها يتم الضغط على أيقونة التسجيل.

سوف تجد انك دخلت إلى صفحتك الشخصية، ومطلوب الآن إدخال بيانات السكن الحالي وأيضًا بيانات أفراد العائلة.

سوف يطرح بعض الاسئلة عليك يحب ان تجيب عليها بشكل كامل.

ثم الضغط علي ايقونة الاستحقاق.

معايير القبول في برنامج الدعم السكني

الأهلية السكنية لرقم بطاقة الهوية يشعر الكثير من المواطنين بالحيرة بشأن شروط الحصول على إعانات الإسكان، ويقول البعض إنني مؤهل للحصول على مؤهل الإقامة الخاص بي، ولكن ما هي معايير القبول؟

تكون الاولوية للقبول في برنامج الدعم السكني، ان تكون العائلة كبيرة العدد ويكون لها دخل منخفض.

إذا تقدم عدة أفراد وكان هناك اختيار بينهم، ولكن هناك تساوي بينهم في عدد أفراد العائلة والدخل الشهري إذن يتم عمل اقتراع احتساب النقاط طبقا لنقاط السن والراتب حيث عندما يكون الراتب أعلى تقل عدد النقاط، وأيضًا الأشخاص التي قدمت في البداية لها عدد نقاط أكبر بالاضافة إلى الحالة الصحية، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة.

الأشخاص الذين لديهم إعاقة أو اي أمراض صحية.

كم يبلغ مبلغ الدعم السكني؟

يقدم برنامج الدعم السكني للمواطن دعم بمبلغ يقدر قيمته 100 ألف ريال.

هل يوجد فوائد على قرض الدعم السكني؟

لا يوجد أي فوائد مضافة على قيمة القرض المقدم من الدعم السكني.

كيفية معرفة الاستحقاق للدعم السكني؟

يمكن من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الخاص بسكني، أو من خلال الاتصال برقم هاتف 940، أو عن طريق ارسال رسالة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] - [email protected]