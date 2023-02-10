الان بث مباشر الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري.. رابط مشاهد مباراة الزمالك مباشرة يلاشوت

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 تحت إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، الخامسة في تونس والمغرب والجزائر، السابعة لدى السعودية وقطر والكويت ولبنان وسوريا والأردن والعراق.

ويأمب الزمالك إلى تعويض الخسارات الكبيرة التي لحقت بالفريق منذ هدف القاضية وهزيمة لقب دوري أبطال إفريقيا في نهائي القرن من غريمه الأهلي المصري والتي انتهت بإنتصار الأخير بهدفين مقابل واحد، ليتوج بالكأس.

بث مباشر شباب بلوزداد والزمالك الان

وقد خرج فريق الزمالك من مباريات دوري الأبطال الموسم الماضي من دور المجموعات وذلك عقب سلسلة نتائج كارثية نتج عنها تفكك الفريق بدرجة كبيرة وخروج أهم نجومه من النادي على رأسهم أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

ولم يعمل الزمالك الكثير من أجل العودة بقوة للمنافسة في البطولة الأفريقية إذ لم يبرم صفقات جديدة وفشل في تسجيل لاعبيه الجدد لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليه منذ سنوات طويلة.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

ويخشى جمهور الزمالك أن يساهم ذلك في تكرار سيناريو الموسم المنصرم، إذ خرج النجم المميز إمام عاشور للاحتراف في الدوري الدنماركي، لينضم إلى القائمة الطويلة التي غادرت صفوف النادي على الرغم من فوزهم بالدوري.

وبالوقت الذي يبدأ فيه الزمالك مبارياته في أبطال إفريقيا، يستمر غريمه الأهلي التألق والإبداع في كأس العالم للأندية، إذ حقق الانتصار في مواجهتين ثم خسر من ريال مدريد في نصف النهائي، ليلعب غدا مع فلامنجو البرازيلي.

مباراة شباب رياضي بلوزداد ضد الزمالك المصري في افتتاح مباريات البطولة الأفريقية المجموعة الرابعة، تجري قبل مواجهة للمجموعة الثالثة في دوري الأبطال بين الرجاء الرياضي المغربي أمام فيبرس الأوغندي في محمد الخامس.