ads

الان بث مباشر الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري.. رابط مشاهد مباراة الزمالك مباشرة يلاشوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 تحت إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، الخامسة في تونس والمغرب والجزائر، السابعة لدى السعودية وقطر والكويت ولبنان وسوريا والأردن والعراق.

ويأمب الزمالك إلى تعويض الخسارات الكبيرة التي لحقت بالفريق منذ هدف القاضية وهزيمة لقب دوري أبطال إفريقيا في نهائي القرن من غريمه الأهلي المصري والتي انتهت بإنتصار الأخير بهدفين مقابل واحد، ليتوج بالكأس.

بث مباشر شباب بلوزداد والزمالك الان

وقد خرج فريق الزمالك من مباريات دوري الأبطال الموسم الماضي من دور المجموعات وذلك عقب سلسلة نتائج كارثية نتج عنها تفكك الفريق بدرجة كبيرة وخروج أهم نجومه من النادي على رأسهم أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

ولم يعمل الزمالك الكثير من أجل العودة بقوة للمنافسة في البطولة الأفريقية إذ لم يبرم صفقات جديدة وفشل في تسجيل لاعبيه الجدد لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليه منذ سنوات طويلة.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

ويخشى جمهور الزمالك أن يساهم ذلك في تكرار سيناريو الموسم المنصرم، إذ خرج النجم المميز إمام عاشور للاحتراف في الدوري الدنماركي، لينضم إلى القائمة الطويلة التي غادرت صفوف النادي على الرغم من فوزهم بالدوري.

وبالوقت الذي يبدأ فيه الزمالك مبارياته في أبطال إفريقيا، يستمر غريمه الأهلي التألق والإبداع في كأس العالم للأندية، إذ حقق الانتصار في مواجهتين ثم خسر من ريال مدريد في نصف النهائي، ليلعب غدا مع فلامنجو البرازيلي.

مباراة شباب رياضي بلوزداد ضد الزمالك المصري في افتتاح مباريات البطولة الأفريقية المجموعة الرابعة، تجري قبل مواجهة للمجموعة الثالثة في دوري الأبطال بين الرجاء الرياضي المغربي أمام فيبرس الأوغندي في محمد الخامس.

الزمالك الزمالك أمام شباب بلوزداد الزمالك ضد شباب بلوزداد الزمالك ضد شباب بلوزداد مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك وشباب بلوزداد الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد مباشر أهداف مباراة الزمالك وشباب بلوزداد شباب بلوزداد بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد تشكيل مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد ماتش الزمالك وشباب بلوزداد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مواجهات الزمالك وشباب بلوزداد موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت YallaShoot || بث مباشر الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم جووول زيزو

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

stream now بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد لايف يلا شوت Yalla shoot دوري أبطال إفريقيا || مشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد الجزائري بجودة عالية

نتيجة مشاهدة مباراة الأهلي 1-4 ريال مدريد بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

عاجل.. مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي

عاجل | مفاجآت في سوق الصاغة.. سعر الذهب اليوم الجمعة

عاجل..البنوك تقر رفع جديد في اسعار الدولار اليوم

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا لايف بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا