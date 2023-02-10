الآن بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت yalla shoot -- مشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد بث مباشر

يستعد ملعب ستاد القاهرة الدولي لاستضافة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الرياضي الجزائري اليوم الجمعة في المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022_2023.

مجموعة الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا 2023

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في البطولة الأفريقية بجوار كلًا من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي والمريخ السوداني، وكان الزمالك قد تخطي كلًا من إليكت سبورت بهدفين دون رد فى الدور الأول، وفلامبو دوسنتر بنتيجة 6-1 في الدور التميهدي الثاني ليتأهل لدور المجموعات من البطولة.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الزمالك وبلوزداد شرسة ومكثفة وأهم مباريات اليوم حيث يتنافس الفريقان على مكان في الدور المقبل. المشجعون من جميع أنحاء إفريقيا يتطلعون إلى المباراة وسوف يتابعون المباراة لمتابعة كل الأحداث.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم في دوري الأبطال

يفتتح نادي الزمالك اليوم الجمعة 10 فبراير، مباراة الجولة الأولى للبطولة ضد شباب بلوزداد الجزائري، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وستقام على استاد القاهرة الدولي. كان الفريقان يستعدان لهذه المباراة المرتقبة والمخاطر كبيرة. مع اقتراب الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ستكون الإثارة واضحة في الملعب حيث يتطلع الفريقان إلى ترك بصمتهما في الجولة الأولى من البطولة.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد اليوم

يدفع المدرب جوزيفالدو فيريرا نادي الزمالك لتشكيل فريق فعال في مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الدور الأول من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأجرى بعض التغييرات في تشكيل الأبيض، على أمل تحقيق الفوز الأول وجمع ثلاث نقاط للمنافسة بقوة من أجل التأهل إلى ربع النهائي. المدرب البرتغالي متحمس للغاية ومصمم على التوفيق بين الجماهير من خلال تحسين نتائج الفريق في المسابقة. إنه واثق من أن نهجه الاستراتيجي سيساعد الزمالك على تحقيق النجاح وتحقيق أهدافه في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك ضد بلوزداد:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق – أحمد فتوح – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد.

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

الهجوم: أحمد مصطفي زيزو – سيف الدين الجزيري – سيد عبدالله نيمار.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم

ويمكن لعشاق الفريقين مشاهدة مباراة الزمالك وبلوزداد الجزائري بث مباشر اليوم عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، ويتولي التعليق علي المباراة عصام الشوالي من خلال قناة بي ان سبورت 4.