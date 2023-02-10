مواعيد اختبار التحصيلي 1444 للطلاب والطالبات بالسعودية موقع المركز الوطني قياس

مواعيد اختبار التحصيلي 1444 للطلاب والطالبات بالسعودية أعلنت هيئة تقويم التعليم عن موعد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، وتبدأ مواعيد اختبار التحصيل 1444 للطلاب والطالبات خلال شهر فبراير الجاري. الطلاب الذين حققوا أكبر قدر في دورات المدارس الثانوية، وهو من أهم الاختبارات التي يحتاجها عدد كبير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد الاختبار التحصيلي والرابط وخطوات التسجيل عبر الإنترنت.

مواعيد اختبار التحصيلي 1444 للطلاب والطالبات بالسعودية

وقد اشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية أنه بالنسبة إلى اختبار التحصيل الدراسي الورقي، يتم بداية التسجيل وفق المواعيد التالية:

للطالبات في يوم 13 من شهر فبراير 2023

للطلاب بداية من 16 من شهر فبراير 2023م

ينتهي التسجيل المبكر وذلك في تاريخ 15 أبريل 2023

يتم عقد الاختبار التحصيلي الأول في الفترة ما بين يوم 19 مايو 2023م وحتى 23 مايو 2023

أما عن الاختبار التحصيلي الثاني من المقرر ان يتم عقده في الفترة ما بين يوم 1 من شهر يونيو 2023م وذلك حتى 5 يونيو 2023م.

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خطوات التسجيل في اختيار التحصيلي 1444

يمكن التسجيل للطلاب في اختيار التحصيلي بسهولة من خلال موقع قياس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم اختيار تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني قياس .

. ثم يتم اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل من خلال الموقع.

بعد ذلك يتم تحديد الاختبار المطلوب، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل.