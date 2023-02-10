مواعيد اختبار التحصيلي 1444 للطلاب والطالبات بالسعودية موقع المركز الوطني قياس
مواعيد اختبار التحصيلي 1444 للطلاب والطالبات بالسعودية أعلنت هيئة تقويم التعليم عن موعد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، وتبدأ مواعيد اختبار التحصيل 1444 للطلاب والطالبات خلال شهر فبراير الجاري. الطلاب الذين حققوا أكبر قدر في دورات المدارس الثانوية، وهو من أهم الاختبارات التي يحتاجها عدد كبير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد الاختبار التحصيلي والرابط وخطوات التسجيل عبر الإنترنت.
مواعيد اختبار التحصيلي 1444 للطلاب والطالبات بالسعودية
وقد اشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية أنه بالنسبة إلى اختبار التحصيل الدراسي الورقي، يتم بداية التسجيل وفق المواعيد التالية:
- للطالبات في يوم 13 من شهر فبراير 2023
- للطلاب بداية من 16 من شهر فبراير 2023م
- ينتهي التسجيل المبكر وذلك في تاريخ 15 أبريل 2023
- يتم عقد الاختبار التحصيلي الأول في الفترة ما بين يوم 19 مايو 2023م وحتى 23 مايو 2023
- أما عن الاختبار التحصيلي الثاني من المقرر ان يتم عقده في الفترة ما بين يوم 1 من شهر يونيو 2023م وذلك حتى 5 يونيو 2023م.
خطوات التسجيل في اختيار التحصيلي 1444
يمكن التسجيل للطلاب في اختيار التحصيلي بسهولة من خلال موقع قياس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم اختيار تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني قياس.
- ثم يتم اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل من خلال الموقع.
- بعد ذلك يتم تحديد الاختبار المطلوب، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل.
- يتم الاطلاع على كافة الملاحظات المدونة قبل التسجيل ثم متابعة.
- ثم يتم قراءة إقرار الشروط ولأحكام الخاصة بالاختبارات ومن ثم يتم الموافقة عليها ثم الضغط على التالي.
- يتطلب الموقع بعد ذلك ان يتم تحديد المدينة ومقر الاختبار ثم تحديد التخصص.
- يتم اختيار يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم الضغط على ايقونة التالي.
- ثم يتم الضغط على التالي لكي يتم ارسال الطلب.