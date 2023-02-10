رابط وكيفية التسجيل بترخيص المهن التعليمية في السعودية.. رخصة المعلم tls

تسعى وزارة التربية والتعليم السعودية، بالتعاون مع هيئة التقييم والتدريب، إلى التركيز على العملية التعليمية وتنمية المهارات والتوسع المهني. لذلك، تركز وزارة التربية والتعليم على المعلم، باعتباره العصب الأساسي للتعليم، حيث تقرر منح الإجازة المهنية في التعليم لمن يستحقها، بناءً على شروط ومعايير معينة.

ترخيص المهن التعليمية

تصدر هيئة التقييم والتدريب المستندات القانونية للأشخاص الراغبين في العمل في المناصب التعليمية في القطاعين العام والخاص أو في سياق التطوير المهني بعد تقديم المستندات التي تثبت أن المتقدم مؤهل ويحق له الحصول على رخصة مدرس واجتياز جميع الاختبارات وقياس قدرته التعليمية.

التسجيل في اختبار ترخيص المهن التعليمية

يتم التسجيل في اختبار المهن التعليمية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب من هنا .

. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب الرمز المرسل لك عبر الهاتف.

انتقل إلى ملف تعريف المستخدم.

اختر الاختبارات.

اضغط على التسجيل.

قم بتحديد موعد الاختبار.

اضغط إرسال.

الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية برقم الهوية

يجب اتباع عدة خطوات للحصول على نتيجة ترخيص المهن التعليمية وهي:

الدخول إلى موقع الرخصة المهنية من هنا .

. ادخل رقم الهوية الخاص بك ثم كلمة المرور.

اختر اختبار الترخيص المهني لوظائف التدريس.

اختر طلب الهوية.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك للتأكيد.

اضغط على بحث.

ستظهر أمامك نتيجة رخصة المعلم.

شروط الحصول على ترخيص المهن التعليمية

يوجد عدة شروط يجب الالتزام بها للحصول على الرخصة المهنية وهي:

حصول المتقدم على درجة البكالوريوس على الأقل في المادة المتقدم لها.

اجتياز اختبارات القبول التربوي العام والتخصصي.

الحصول على الدرجات المطلوبة لتخطي الاختبار.

مرور أكثر من عام اختبار الرخصة المهنية.

الحصول على الجنسية السعودية.

تسديد رسوم الحصول على الرخصة المهنية.

مراعاة سنوات الخبرة للمتقدم.

مميزات اختبارات الرخصة المهنية

مساعدة المعلم على الاهتمام بالمعايير التربوية في العملية التعليمية.

المحافظة على مستوى مناسب للمعلم المؤهل بالفعل للوظيفة.

العمل على زيادة كفاءة المعلمين ورفع إمكانياتهم العلمية والعملية.

حالات إلغاء الرخصة المهنية

يوجد عدة حالات يتم فيها إلغاء رخصة المعلم وهي:

عدم صحة البيانات التي قام بإدخالها المعلم.

القيام بالترويج لأفكار سلبية.

عدم ممارسة مهنة التدريس.

ممارسة أعمال قد تسيء للدين الإسلامي.

الترويج لأفكار متطرفة.

الإصابة بمرض عقلي.

سمعة المعلم السيئة.

استخدام الترخيص لأهداف أخرى غير تعليمية.

رسوم التسجيل في امتحان الترخيص المهني

توجد رسوم للتسجيل في اختبار المهن التعليمية موزعة على النحو التالي:

100 ريال سعودي للاختبار التعليمي العام.

100 ريال سعودي اختبارات تعليمية متخصصة.

100 ريال سعودي رسوم تدفع بعد اجتياز الاختبارات.

سداد رسوم ترخيص المهن التعليمية إلكترونيًا

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا كما يلي:

عليك الدخول إلى موقع البنك الذي لديك حساب به.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على سداد الفواتير.

أدخل رقم الإيصال الذي تود سداده.

اضغط على المقابل المالي.

درجة النجاح في اختبار ترخيص المهن التعليمية

يجب أن يجتاز المتقدمون الاختبارات للحصول على الترخيص على النحو التالي:

يحتاج ترخيص المعلم الممارس اجتياز الاختبار بما لا يقل عن 50 درجة.

يحتاج ترخيص المعلم الكبير اجتياز الاختبار بما لا يقل عن 70 درجة في الاختبارات المهنية والعامة مع النظر لسنوات الخبرة.

يحتاج ترخيص المعلم الخبير لاجتياز الاختبار بما لايقل عن 80 درجة في الاختبارات العامة والمهنية مع النظر لسنوات الخبرة الكثيرة.

المعايير المهنية للمعلمين

يوجد عدة معايير يتم على أساسها اختيار المعلمين وفقًا لقيم مهنية هذه المعايير هي:

الدراية الكافية بطرق التدريس

الإلمام بالمهارات اللغوية.

المعرفة بالمتعلم وكيفية تعليمه.

القيام بالتفاعل المهني مع التربويين.

التطوير في المجال المهني باستمرار.

الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاق المهنية.

التخطيط الدائم للمنهج وطرق تدريسه.

تهيئة بيئة دراسية تفاعلية لدعم المتعلم.

معرفة محتوى تخصصه.

ما هي مدة سريان الرخصة المهنية؟

مدة سريان الرخصة خمسة سنوات من تاريخ إعلان النتيجة.

هل معلمات الدبلوم لهم اختبار رخصة مهنية؟

حددت الهيئة للحصول شهادة البكالوريوس كحد أدنى للحصول على رخصة معلم ممارس، واستبعاد حاملي الدبلوم والمعاهد.

ما هو الرقم الموحد لهيئة تقويم التعليم والتدريب؟

الرقم الموحد للهيئة هو 920033555.