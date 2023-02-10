مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1444 اختبار التحصيل الدراسي⁩ بالسعودية، طريقة خطوات التسجيل ومواعيد الاختبار التحصيلي 1444 الذي أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، حول موعد التسجيل للراغبين في إجراء اختبار التحصيل الدراسي الورقي لـ "الذكور والإناث". إناث. هذا الاختبار الذي يحرص عليه الطلاب والطالبات، تم اختياره في فبراير من العام الحالي 2023 وينتهي قبل منتصف أبريل، وتحرص الهيئة على الحصول على اختبار التحصيل الموحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية، القسم العلمي، لأنه معيار دقيق وعادل للجميع في مواد معينة مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ويتم الإعلان عن هذه التواريخ من خلال الصفحة الرسمية للهيئة، وسنقدم شرحًا كاملًا من خلال ما يلي خطوط.

يتطلع عدد كبير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية إلى معرفة مواعيد الاختبار التحصيلي 1444 والذي كشفت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يعد الاختبار التحصيلي من أفضل الاختبارات التي تمثل أهمية كبيرة ويتم تنفيذها بناءً على عدد من الضوابط في تواريخ محددة. نشرح كيفية التسجيل في اختبار التحصيل 1444 وتواريخ التسجيل.

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1444 اختبار التحصيل الدراسي⁩ بالسعودية .. متى تسجيل التحصيلي ؟

متى تسجيل التحصيلي ؟ يتسائل كثير من الطلاب عن موعد تسجيل التحصيلي وفقا لما أعلنته هيئة تقويم التعليم بالمملكة السعودية تم تحديد مواعيد الاختبار التحصيلي 1444/ 2023 لتقييم مدى استيعاب الطالب لما تم دراسته في صفوف الثانوية العامة للطلبة والطالبات، على أن تكون فرص أداء هذا الاختبار فرصتان خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى أربعة فرص خلال الثلاث سنوات، ويجب دفع رسوم التسجيل المبكر والتي قدرت بــ 100 ريال، والمتأخر 150 ريال، ومن خلال السطور القادمة نوافيكم بكافة التفاصيل:

يبدأ التحصيل للطالبات في الثالث عشر من شهر فبراير 2023.

ويبدأ للطلبة الذكور في السادس عشر من شهر فبراير 2023.

على أن ينتهي التسجيل المبكر في الخامس عشر من شهر أبريل لنفس العام.

وأن يعقد الاختبار التحصيلي الأول في الفترة من التاسع عشر من شهر مايو 2023 وحتى الثالث عشر من شهر مايو.

أما الاختبار التحصيلي الثاني فتم تحديده في الأول من شهر يونيو 2023 وحتى الخامس من نفس الشهر.



كيفية التسجيل في اختبار الاختبار التحصيلي

يتم التسجيل في الاختبار التحصيلي الورقي لمواد القسم العلمي 2023 إلكترونيا باستخدام عبر مركز قياس، وهذا من خلال الخطوات التالية: