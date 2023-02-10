مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر، حيث تتجه كل الأنظار في مساء يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023 إلى أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، من أجل متابعة واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأفريقية، وذلك حينما يواجه فريق الزمالك المصري مع ضيفه العنيد فريق شباب بلوزداد الجزائري.











البث المباشر لمباراة شباب بلوزداد ضد الزمالك يوتيوب أون لاين بجودة عالية HD تابع لايف مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، الزمالك لا يزال يعيش على تاريخه المجيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن مشكلته تظل طيلة السنوات الماضية أنه لا يقوم ببناء حاضر جديد دون أن تكون هناك رؤية واضحة للمستقبل، ولكن ذلك لا يقلل من حجم ما تحقق من إنجازات عظيمة في الماضي، فالحديث هنا ليس عن لقب أو لقبين بل خمسة ألقاب لن ينساها أبدًا عشاق القلعة البيضاء وسيظلوا يشعرون بالفخر تجاها إلى الأبد، وآخر هذه الألقاب الغالية يعود إلى العام 2002 وحينها تفوق في المباراة النهائية على منافسه العملاق فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ولكنه لم يصل من وقتها إلى المشهد الأخير للبطولة سوى في مناسبتين، إلا أنه فشل في المرتين في إحراز اللقب، فالمرة الأولى كانت ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي وتفوق الأخير وقتها بجدارة واستحقاق، أما الثانية فكان السيناريو قاسيًا للغاية عليه عندما واجه غريمه التقليدي فريق الأهلي وخسر وقتها بهدفين مقابل هدف واحد وهدف الانتصار جاء في الوقت القاتل من عمر المباراة، مما جعلها حسرة تاريخية لن تمحى أبدًا من ذاكرة كل زملكاوي.





العمدة سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد بث مباشر اليوم ومن المنتظر أن يلعب فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ضد بلوزداد بطريقة هجومية، وهو ما قام به المدير الفني في تدريب الزمالك اليوم الخميس قبل مواجهة بلوزداد، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، حسام عبدالمجيد، محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد نيمار، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه



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أخر أخبار الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد اليوم في الجولة الأولي من دوري أبطال افريقيا





مباشر الزمالك وشباب بلوزداد عبر موقع الفجر، الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لا يضع عينه على شيء سوى إحراز لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عاجلًا أم أجلًا، فإدارة الزمالك تحت إشراف هذا الرجل عرفت تحقيق الكثير من النجاحات والاستقرار في السنوات الأخيرة، نعم كانت المشاكل والخلافات مع المنافسين كبيرة وأحيانًا تصل لحد الأزمة، ولكنه كان قادرًا على إدارة شؤون ناديه بحكمة وإبداع دون ارتكاب أي أخطاء يمكن أن تؤذي كيان القلعة البيضاء، وبالتالي أقل شيء يمكن أن يقدمه اللاعبون له في المقابل هو لقب دوري أبطال إفريقيا الغالي والذي سيكون الأول له كرئيسًا لنادي الزمالك.





موعد مشاهدة مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد





تقام مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري بث مباشر مساء اليوم الجمعة، الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الأوقات التالية:



السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



يلا شوت الجديد مشاهدة ماتش الزمالك وشباب بلوزداد اليوم بث مباشر





بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد، الفريق الجزائري شباب بلوزداد ليس لديه تاريخ حافل بعكس منافسه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولا شك أن النسخة الحالية ستكون بمثابة فرصة مثالية له لكي يكتب ويصنع تاريخًا جديدًا دون الاكتفاء فقط بالعيش في ذكريات الماضي التي لا تنفع بشيء في الوقت الحاضر، ومن المؤكد أن حظوظه ستكون كبيرة في هذه البطولة، ولكن قبل أي شيء عليه أولًا تجاوز عقبة دور المجموعات عطفًا على المجموعة النارية التي يجد نفسه بها والتي يمكن حتى تسميتها بمجموعة الموت أو المجموعة الحديدية، فبجانب الزمالك يجد أندية أخرى مرشحة وبقوة للفوز باللقب مثل فريق المريخ السوداني أو خاصة فريق الترجي الرياضي التونسي، ولا جدال في أن كل فرق هذه المجموعة لديها القدرة على الفوز والتتويج بالكأس الأفريقية في نهاية المطاف.



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