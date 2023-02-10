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مصطفى بكري عن تقرير وكالة موديز حول الاقتصاد: لم نسقط ونستطيع الرجوع إلى تصنيف B2

توك شو
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكّد الإعلامي مصطفى بكري، أنّ وزير المالية الدكتور محمد معيط ردّ على تقرير وكالة موديز الذي انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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مصر قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية

وأضاف  “بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”المذاع  على قناة صدى البلد، أن تصريحات وزير المالية محمد معيط تبعث على الأمل في قوة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية بشهادة المنظمات الاقتصادية العالمية.

مصر لم تسقط وتستطيع الرجوع إلى تصنيف B2

وتابع مصطفى بكري، أن مصر لم تسقط وتستطيع الرجوع إلى تصنيف B2، وهو تصنيف ائتماني مستقر، لافتا إلى أن القاهرة لديها القدرة على تخطي الوضع الاقتصادي الصعب.

وضع اقتصادي صعب لكن قادرين نتخطاه

واختتم مصطفى بكري، بأن تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بشأن الاقتصاد المصري مبشرة، مردفا: “إحنا في وضع اقتصادي صعب لكن قادرين نتخطاه”.

 

 

 

الاقتصاد مصطفى بكري تصنيف B2 برنامج حقائق وأسرار قناة صدى البلد وزير المالية محمد معيط وكالة موديز

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