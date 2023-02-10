الحق الخصومات.. اخر عروض أسواق العثيم بالسعودية لشهر فبراير 2023

تعتبر سلسلة أسواق عبد الله العثيم من أشهر متاجر البيع بالتجزئة والجملة في المملكة العربية السعودية. تهتم بتوفير كافة احتياجات ومستلزمات الأسرة والمنزل كما يوفر خصومات وعروضًا رائعة أعلنت الأسواق عن خصومات أسبوعية من 8 إلى 14 فبراير 2023 في جميع فروع الأسواق المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لتقديم جميع المنتجات في عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية لعملائها.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية

كل ما تحتاج إليه من كافة أنواع السلع الغذائية المتنوعة يمكنك الحصول عليها من خلال العروض المقدمة ومن المنتجات المقدمة كالتالي:

يمكنك شراء خضروات طازجة حيث يتواجد بطاطس بسعر 1.25 ريال سعودي للكيلو وكوسه خضراء سعر الكيلو 3.95 ريال وجزر بلدي 3.50 ريال للكيلو.

من ضمن السلع المقدمة الفاكهة الطازجة فيوجد تفاح رويال جالا سلة بسعر 6.95 ريال وعنب أبيض بسعر 9.95 ريال للكيلو أما عن البخاري الحمراء فموجودة بسعر 7.95 ريال للكيلو.

خصم على حليب المراعي مركز سائل 170 مل 4 حبات بسعر 10.95 ريال وهناك عدد من منتجات المراعي منها شبيهة جبن المراعي بالقشطة مربعات سعرها 16.50 ريال وكريمة المراعي للطبخ جديد 1 لتر بسعر 18.95 ريال.

يوجد زبدة نادك غير مملحة 500 جرام سعرها 18.95 ريال وكريمة نادك للطبخ 1لتر بسعر 19.50 ريال سعودي.

أرز أبو سنبلتين مزة هندي بسمتي 10 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي وأرز ملك الأرز بسمتي طويل الحبة 10 كيلو بسعر 69.95 ريال.

خلطة الوليمة برياني 300 جرام بسعر 10.95 ريال وبهارات صرة منوع 200 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي.

حليب نستله مركز سائل 370 جرام 2 حبة بسعر 17.95 ريال وحليب فريشكو بودرة 1800 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

زيت فيكتو مطور للطبخ والقلي 1.5 لتر بسعر 14.50 ريال وزيت صني للقلي والطبخ 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال وزيت شروق دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم للمنظفات والعناية

تعتبر منتجات المنظفات من المنتجات المهمة التي نستخدمها بشكل يومي ولهذا توفر الأسواق عدد مختلف منها التالي:

شامبو عباية برسيل 2.9 لتر مع عطر فرنسي بسعر 43.95 ريال سعودي. جل برسيل للغسلات أرزق 4.8 لتر بسعر 48 95ريال وصابون برسيل أخضر أو أزرق كيس 5 كيلو بسعر 44.95 ريال سعودي. صابون بودرة ركس أصفر 10 كجم بسعر 45.95 ريال سعودي. شامبو نونو للأطفال 800 مل مع 800 مل أخري بسعر 21.95 ريال. معجون كولجيت ترميم ووقاية 75 مل بسعر 20.95 ريال وكولجيت كونفدنس أحضر 125 مل بسعر 5.95 ريال سعودي.

خصومات أدوات المطبخ

خصومات كبيرة على أدوات المطبخ فيوجد محضر طعام كولين متعدد 750 واط بسعر 264 ريال وبسعر 99 ريال يمكنك شراء محضر قهوة تركي السيف وقلاية كولين هوائية دون 10لتر موجودة بسعر 540 ريال سعودي وتخفيضات خلاط كولين 350 واط بسعر 59 ريال وخلاط جيباس 2*1 بسعر 89 ريال وطقم قدور نيو فلون 8 قطع بسعر 155 ريال وصينية فرن كاسا بونيتا 3 حبة بسعر 32 ريال.