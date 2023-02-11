يستعد فريق ليستر سيتي لخوض منافسات مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي، وذلك أمام فريق توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة البريميرليج لموسم 2023/2022.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، موعد مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة.



موعد مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية في افريقيا والشرق الأوسط.

ويذكر أن فريق توتنهام هوتسبير يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب فرق الدوري الانجليزي كالتالي:-

أرسنال 50 نقطة

مانشستر سيتي 45 نقطة

مانشستر يونايتد 43 نقطة

نيوكاسل يونايتد 40 نقطة

توتنهام هوتسبير 39 نقطة

برايتون 34 نقطة

برينتفورد 33 نقطة

فولهام 32 نقطة

تشيلسي 30 نقطة

ليفربول 29 نقطة

أستون فيلا 28 نقطة

كريستال بالاس 24 نقطة

نوتينغهام فورست 24 نقطة

ليستر سيتي 21 نقطة

وولفرهامبتون 20 نقطة

ليدز يونايتد 19 نقطة

وست هام يونايتد 19 نقطة

ايفرتون 18 نقطة

بورنموث 17 نقطة

ساوثهامبتون 15 نقطة