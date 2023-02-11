أحمد العوضي في أحدث ظهور

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة شخصية له وهو في إحدى الصالات الرياضية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"،مستعرضا عضلات جسده مما يحفز الشباب للإهتمام بالرياضة.

الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي بمسلسل ضرب نار

سباق الفنان أحمد العوضي الرمضاني لهذا العام

يقوم الفنان أحمد العوضي بتحضيره لمسلسل “ ضرب نار ” المقرر عرضه في رمضان القادم، ويجسد أحمد العوضي شخصية "جابر أبوشديد" ابن محافظة سوهاج الذى يحضر إلى القاهرة ويعمل ميكانيكي سيارات خلال أحداث المسلسل الذي يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تشاركه البطولة، حيث تجسد شخصية مهرة ومع توالي الأحداث تنشأ قصة حب بينهما وقال الفنان أحمد العوضى، إن شخصية جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار الذى سيعرض فى رمضان المقبل، رجل صعيدى وقصة حب مختلفة مع ياسمين عبد العزيز فى سيف الخديوى، مضيفا: " شخصية رجل مكافح وعنده ورشة كاوتش خلاف سيف الخديوى كان راجل بلطجى" ، مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الأتربي، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.

بوستر مسلسل اللي مالوش كبير

تعاون الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز

يتعاون الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز هذا وذلك بعد تحقيق نجاحا كبيرا في رمضان 2021 بمسلسل "اللي ملوش كبير"، والذي حقق قاعدة جماهيرية كبيرة، مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل لآخر نفس

بوستر مسلسل لآخر نفس

وظهرا أيضا في رمضان 2019 سويا من خلال مسلسل "لآخر نفس"، من تأليف أمين جمال، عبدالله حسن، طارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي، وشاركهما البطولة فتحي عبدالوهاب، إيهاب فهمي، محمد عز، حازم إيهاب، ومراد مكرم.