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أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

الاقتصاد
أسعار الذهب بداية
أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2023، استقرار  وسط تراجع في ااسعار الذهب العالمية مع ترقب صدور بيانات التضخم الامريكية التى سيكون لها تاثير على تحركات الاسعار خلال الاسبوع الجاري.

 

أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر استقرار عند 1725 جنيه، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1478 جنيه، واستقر سعر عيار الذهب 24 عند 1971 جنيه للجرام، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 13800 جنيه.

 

اسعار الذهب تتراجع عالميا:

وعالميا سجل الذهب تراجعا طفيفا يوم الجمعة في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1859.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1643 بتوقيت جرينتش، وعلى أساس أسبوعي، هبط المعدن 0.4 بالمئة.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1869.10 دولار.

 

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في 14 فبراير شباط. وبينما تتزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي، يشير الارتفاع القوي في الأسواق العالمية إلى عودة التفاؤل، مما قد يخفف من دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

وقال بارت ميليك رئيس أبحاث أسواق السلع في تي.دي سكيوريتيز "سيتعين علينا أن نرى تقدما كبيرا ومستداما على جبهة التضخم قبل أن يشعر المسؤولون عن السياسة النقدية بالارتياح للسماح لأسعار الفائدة بالانخفاض".

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.98 دولار للأوقية، لكنها تتجه لانخفاض أسبوعي رابع على التوالي، بينما انخفض البلاديوم 4.9 بالمئة إلى 1549.70 دولار.

 

وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 945.91 دولار، ويتجه لخسارة أسبوعية خامسة على التوالي

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