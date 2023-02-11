موعد مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم السبت فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي وفلامنجو، يترقب عشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر على وجه التحديد، مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، من أجل حديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب.

مباراة الأهلي وفلامنجو

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم السبت أمام نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يأمل العملاق القاهري في تحقيق الميدالية "البروزنية" في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه وتحقيق رقم جديد.

وتقدم بوابة الفجر تفاصيل مواجهة مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية بالسطور التالية:

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو

تنطلق مباراة الأهلي وفلامنجو في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والنصف في الإمارات، حيث تلقى متابعات كبيرة من مختلف البلدان العربية والعالمية.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية

وأعلنت مجموعة من القنوات عن نقل مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية اليوم، على رأسها قناة الرياضية السعودية ssc مالكة خقوق البث الحصري، إلى جانب قنوات "أون تايم سبورت المصرية وتحديدا عبر ترددها الأرضي.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريال

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

نتائج مباريات الأهلى في كأس العالم للأندية

ويشارك النادي الأهلى فى كأس العالم للأندية، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، حيص شارك فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021، وأفضل نتائجه أعوام 2006، 2020، 2021 التي أستضافتها دول اليابان وقطر والإمارات، حينما نجح في تحقيق الميدالية البرونزية.

مشوار الأهلي قبل مواجهة فلامنجو

وفاز الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، على فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في افتتاحية مشواره بالبطولة بثلاثة أهداف دون رد، ثم تغلب على أوكلاند سيتي الأمريكي في ثاني المباريات بالدور ربع النهائي للمونديال، قبل أن يخسر من ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا مع فلامينجو البرازيلي من أجل تحديد صاحب البرونزية.