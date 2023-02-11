موعد مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد اليوم السبت 11/2/2023 في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والمعلق

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نحو المغرب حيث تقام مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، في نهائي كأس العالم للأندية، وسط آمال عربية لتحقيق أول لقب للعرب في البطولة الكبرى.

مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد

وتخطف مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد اهتمام الجمهور العاشق للساحرة المتسديرة، نظرا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها "الميرنجي" في العالم العربي، إلى جانب قوة بطل السعودية الذي تعلق به قلوب الشعوب والدول العربية.

مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد بنهائي كأس العالم للأندية

ويخوض الهلال السعودي مباراته ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، ليكون على موعد مع التاريخ، في المواجهة التي تجمعه بعملاق أوروبا مساء اليوم في أرض دولة المغرب الشقيقة، التي تستضيف الحدث.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت في التاسعة بتوقيت مصر والسودان والأردن، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر والكويت وعمان، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

ويستضيف ملعب استاد الأمير مولاى عبدالله مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد الليلة في نهائي كأس العالم للأندية عند التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساء بتوقيت السعودي الـ11 في أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2023، عبر القناة الرياضية السعودية scc صاحبة البث الحصري، كما أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية عن نقل اللقاء عبر التردد الأرضي.

معلق مباراة مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

ويعلق على مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد الليلة المعلق السعودي فهد العتيبي إلى جانب زميله عيسى الحربين عبر قناتها إس إس سي إكسترا 1، كما سيقوم عبدالله الحربي بالتعليق على مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر قناتها إس إس سي إكسترا 2.

ونجح فريق الهلال السعودي في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، واللعب أمام ريال مدريد بعدما تغلب في مباراة نصف النهائي على نظيره فلامينجو البرازيلي، بينما نجح الميرنجي في الفوز على الأهلي نادي القرن الإفريقي.