الان: مشاهدة قناة اون تايم سبورت ON Time Sport 1 HD يلا شوت بث مباشر دون تقطيع

Yalla Shoot شاهد قناة ON Time Sport 1، التي تعتبر من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تطلق ON Time Sports 1 بتقنية HD، التابعة لشبكة ON TV والمملوكة لشركة Egyptian Media Company، في السابق اندمجت قناة تايم لتصبح اسمها الجديد قناة اون تايم سبورت 1 هذه القناة كانت ناجحة منذ البداية وكان نجاحها غير طبيعي لأنها تحتوي على أكبر محتوى عربي لكرة القدم بالإضافة إلى شراء حقوق البث الخاصة بالدوري المصري، كما تمتلك حقوق بث معظم دوريات المنتخب المصري وخاصة النهائيات، كما تهتم قناة اون تايم سبورت 1 بعرض الرياضة من خلال برامج خاصة معدة جيدا وتخصص يسعى لتقديم كل ما هو جديد ومهم في. فقرة مقدم برنامج كرة القدم العالمية والعربية والعالمية.

بث مباشر اون سبورت 1 الاولي يوتيوب

تعتبر قناة On Sport 1 من أقدم القنوات الموجودة حاليًا على الأقمار الصناعية، وأيضًا في مصر والوطن العربي، لأنها تهتم بشراء حقوق أهم وأهم البطولات التي تهم معظم الجماهير المصرية والعربية، نظرا لان القناة تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصة دول الخليج، ومؤخرا اهتمت ادارة القناة بشراء حقوق بث دوري ابطال افريقيا وخاصة مباريات الفرق المصرية مثل النادي الاهلي. ونادي الزمالك والأهرامات. باهتمام كبير أهم هؤلاء هم مدحت شلبى وأحمد شوبير ومحمود بدراوي و60 دقيقة وسيف زاهر الذي قدم برنامج ملعب أون تايم وإبراهيم فائق الذي قدم برنامج مشجعي التالة والعديد من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب بالنادي الأهلي. المعلق الذي يلعب مع نادي الزمالك.

اون تايم سبورت 1 بث مباشر يلا شوت

شاهد اون تايم سبورتس 1 لايف اتش دي واهم مباريات الدوري المصري وانديه بما في ذلك النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش وسموحة والعديد من فرق الدوري المصري الناشئة القديمة والجديدة بجانب اناليتيكس ستوديوز. قبل وبعد كل مباراة، اون تشانل تهتم ايضا ببرنامج تايم سبورت الذي يبث جميع المباريات مثل كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الرياضات المصرية والعربية وكذلك البرامج الرياضية الهامة والشهيرة ومنها "ملاعب يا مساء الانور" و"اون". تايم و"جمهور الثالثة" وكذلك مع شوبرت والعديد من البرامج الأخرى للترفيه عن الجمهور وإبقائه على اطلاع كامل بجميع المعلومات الرياضية، وانتقالات اللاعبين، وأهم أخبار النادي والمنتخب الوطني، وأخبار ذهاب اللاعبين العرب المحترفين. في الخارج في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا ودوريات أخرى، بما في ذلك أخبار عرب برايد ومحمد صلاح ومحمد النني والمزيد.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

البث التماثلي: UHF9.

البث الرقمي: UHF32.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

تردد قناة اون تايم سبورت 3