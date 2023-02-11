أضبط: تردد اون تايم سبورت الارضية لمشاهدة مباراة الاهلي وفلامنجو لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للاندية

يتساءل عشاق ومتابعو العديد من الأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، حيث تم إنشاء القناة لعرض جميع الرياضات من جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت بدقة كبيرة واحترام جميع القواعد للمشاهدين ومتابعين لذلك حصلت على نسبة مشاهدة عالية فجميع متابعي الرياضة يريدون الحصول على تردد قناة اون تايم الرياضية الأرضية ومن أهم الأحداث التي ستنقل وتذاع مباشرة على قناة أون تايم سبورت الأرضية هي الزمالك مباراة ضد شباب بلوزداد في الجولة الأولى. سيتم بث دوري ابطال افريقيا الذي يوافق الجمعة 10 فبراير 2023 على الهواء مباشرة على قناة اون تايم سبورت الأرضية، وسنخبرك بتردد القناة وكيف يمكنك ببساطة تشغيلها مباشرة على التلفزيون المنزلي الخاص بك في اليوم التالي. سطور قليلة من المقال.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

وفيما يلي تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية، التي سوف يتم إذاعة وبث عليها اليوم الأربعاء مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 والتردد كالتالي:

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية هو: 11681.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

القمر الصناعي هو:نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية

لكل راغبي الحصول على قناة أون تايم سبورت الأرضية عليه اتباع الخطوات الآتية بعد التعرف علي تردد القناة والمعاملات الخاصة بها وتدوينها التي في المقال السابق، الآن عليك اتباع هذه الخطوات وهي: