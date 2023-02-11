تحميل تطبيق شاهد vip مجانا أخر أصدار للأندرويد والأيفون 2023 لمشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال

سيواجه الهلال السعودي غريمه الإسباني ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية المقبل في المغرب في الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

تحمل المواجهة التاريخية لنادي الهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية آمال ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم العربي وآسيا القارية.

يحلم الهلال بأن يصبح أول ناد عربي وآسيوي يفوز بكأس العالم للأندية FIFA، بينما يتطلع ريال مدريد إلى تعزيز سجله وتحقيق لقبه الخامس في المنتدى العالمي.

ريال مدريد هو آخر الفائزين بدوري أبطال أوروبا وفاز سابقًا بكأس العالم أربع مرات في 2014 و2016 و2017 و2018.

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