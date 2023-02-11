تردد ssc المفتوحة على النايل سات والعرب سات.. لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

يبحث مشجعو كرة القدم وعشاق كرة القدم عن تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة على النايل سات لمتابعة جميع المباريات وخاصة كأس العالم للأندية 2023 حيث أن مباراة النادي الأهلي وفلامنجو هي الليلة بثها وترددها وتاريخها. جاءت القناة على النحو التالي.

تقام مباراة النادي الأهلي وفلامنغو اليوم السبت 11 فبراير 2023 الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بطنجة بملعب المملكة المغربية.

تردد ssc المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sport

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة aea