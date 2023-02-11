يلا شوت Kahraba | مشاهدة مباراة الاهلي وفلامنجو بث مباشر اليوم 11-02-2023 في مونديال الأندية | KOORA LIVE

عزيزي الاهلاوي نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو بث مباشر، يلتقي الأهلي وفلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث كأس العالم للأندية 2023، موعد المباراة والقنوات الناقلة.

يلعب الأهلي ضد فلامنجو اليوم السبت 11 فبراير على ملعب طنجة ضمن إطار مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، إنها اللعبة التي لا يريد أحد أن يلعبها عندما يتم لعب الدور نصف النهائي، تريد جميع الفرق بالطبع أن تكون في النهائي، لكن الحقيقة هي أنه يمكن أن يكون هناك فريقان فقط، يجب أن يلعب الاثنان الآخران هذه المباراة، وهي نوع من "جائزة ترضية" والتي ليس لها نفس الأهمية في كأس العالم على مستوى الأندية.

ربما يكون فلامنجو هو الأكثر ندمًا على لعب هذه المباراة، لأنه في الفترة التي سبقت مباراة نصف النهائي، كان ينظر إلى اللاعبين على أنهم متحمسون للغاية بشأن المباراة النهائية ضد ريال مدريد والتي لن تحدث في النهاية، لقد فعل الأهلي كل ما في وسعه ضد بعض المنافسين المتفوقين مثل "الميرينج"، والآن يتطلعون لإنهاء المباراة بأعلى مستوى ممكن.

وسوف تبث مباراة الأهلي ضد فلامنجو اليوم السبت 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قناة

شاهد مباراة الاهلي وفلامنجو من هنــــا



تشكيلة الاهلي ضد فلامنجو المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا

مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو بث مباشر تحديد المركز الثالث كأس العالم للأندية 2023 ويجري بث المباراة بين الأهلي وفلامنجو على الهواء مباشرة ؛ وتقام المباراة بين الأهلي وفلامنجو اليوم في المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023

تعرض النادي الأهلي لهزيمة قاسية من ريال مدريد على الرغم من أدائه المشرف في البطولة للتنافس على الميدالية البرونزية أمام نظيره البرازيلي فلامنجو.نعرض لكم أدناه تاريخ المباراة وقنوات المشغلين ورابط البث المباشر للمباراة بين الأهلي وفلامنجو.

تستطيع أن تتعرف علي كل المعلومات حول الفريقين وكيف وصلا لهذه المواجهة، كما نعرض لكم التشيكل المتوقع لمباراة AlAhly Vs Flamengo.

مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو بث مباشر

مباراة الأهلي وفلامنجو ستقام اليوم على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وسيتم قياس الأهلي بعد فوزه على ريال مدريد أمام نظيره البرازيلي فلامنجو في مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو يلا المصورة عبر موقع الفهرس الرياضي من خلال الرابط التالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

أعلنت القنوات الرياضية الأرضية أون تايم عن نقل مباراة الأهلي وفلامنجو عبر شاشاتهما، كما تتمتع القناة الرياضية السعودية إس سي والقناة الرياضية المغربية بالحق في بث جميع مباريات كأس العالم للأندية، ويمكنك مشاهدة المباراة عن طريق ضبط تردد القنوات التالية على شاشة التلفزيون:

تردد قناة السعودية الرياضية SSC.

تردد أون تايم سبورت الأرضية.

تردد المغربية الرياضية.

تشكيل فلامنجو البرازيلي المتوقع

يعاني نادي فلامنجو من العديد من الغياب في صفوفه قبل مواجهة الأهلي للتنافس على برونزية كأس العالم للأندية، حيث غاب كل من ليو بيريرا (المدافع) وفيليبي لويس (الظهير الأيسر) بسبب الإصابة، كما غاب جيرسون سانتوس دا سيلفا بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراته ضد الهلال في نصف النهائي

حراسة المرمي: أدربار ميلو دوس سانتوس نيتو.

خط الدفاع: دافيد لويز، أيرتون لوكاس، ماتيزينيو، فابريسيو برونو.

خط الوسط: تياجو مايا، جيورجيان دي أراسكايتا، إيفرتون ريبيرو، إريك بولغار.

خط الهجوم: غابرييل باربوسا، بيدرو.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفلامنجو

لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو بث مباشر من هنـــــا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن اسم حكم المباراة بين الأهلي وفلامنجو في المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويكون التحكيم مسؤولا عن فريق جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال، وفيما يلي أسماء فريق التحكيم للمباراة:

حكم ساحة: مصطفى غربال.

مساعد أول: مقران غوراي.

مساعد ثان: خليل حساني.

حكم رابع: اندريس ماتونتي.

حكم VAR: خوان سوتو

مساعد حكم VAR: نيكولاس جالو

حكم VAR تسلل: نيكولاس تاران

دعم VAR: خوان مارتينيز.

