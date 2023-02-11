بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة النادى الأهلي اليوم أمام فريق فلامنجو البرازيلى فى ختام مشاركة المارد الأحمر فى البطولة ومعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة.

الأهلي يواجه فلامنجو البرازيلي

ويختتم فريق النادي الأهلي مشاركته اليوم أمام فريق فلامنجو البرازيلي لتحديد المراكز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب طنجة بالمغرب

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفلامنجو البرازيلي

وتبث مباراة الأهلي أمام نظيره البرازيلي لتحديد المراكز الثالث والرابع في البطولة على 10 قنوات

قناة أون تايم سبورت الأرضية

قناة SSC السعودية

المغربية 2 الأرضية

قناة المغربية الرياضية

قناة TVP Sport

قناة Sport 4

قناة Sport 4 HD

قناة 20 MEdia Set HD

قناة Tipik

قناة Orf Sport

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلي خوض مباراة فريقه أمام فلامنجو البرازيلي بتغيير بعض من اللاعبين الأساسيين للفريق فى الفترة الماضية بغرض الراحه وتجهيزهم للمباريات المقبلة للفريق .

التشكيل الرسمي للأهلي أمام فريق فلامنجو البرازيلي

وأعلن السويسري مارسيل كولر التشكيل الرسمي للأحمر أمام فلامنجو كالتالى:_

حراسه المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطيه، احمد عبدالقادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمد شريف.

الأهلى يخسر برباعية من ريال مدريد

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة في نصف نهائي نهائي كاس العالم امام فريق ريال مدريد بأربع أهداف مقابل لا شيء ليواجه فريق فلامنجو البرازيلي لتحديد المراكز الثالث والرابع في البطولة والتتويج بالميدالية البرونزية.

نتيجة مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي

وكان فريق فلامنجو البرازيلي خسر أمام الهلال السعودي فى نفس الدور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

نتائج مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وافتتح النادى الأهلى مبارياته فى بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق أوكلاند سيتي والفوز والصعود لدور ربع النهائى لمواجهة فريق سياتل الامريكى ليتمكن من الفوز عليه والصعود لملاقاة فريق ريال مدريد فى نصف نهائى البطولة ليقضى الملكى على آمال الأهلى فى الفوز بالبطولة بأربعة أهداف مقابل هدف.