مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي بث مباشر يلا شوت الآن في نهائي كأس العالم للأندية، يترقب عشاق الكرة العربية والعالمية والسعودية مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي الليلة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي بث مباشر يلا شوت الآن في نهائي كأس العالم للأندية، ويحمل الهلال لواء الكرة العربية، حيث يسعى لتحقيق إنجاز جديد له وللكرة العربية والسعودية في حالة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية على حساب ريال مدريد.

وتقدم بوابة الفجر متابعة خبرية لما قبل مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وأيضًا متابعة لأحداث مباراة الهلال وريال مدريد لحظة بلحظة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

كيف تأهل الهلال وريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية؟

طريق ريال مدريد والهلال إلى نهائى مونديال الأندية

تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعدما فاز في مباراة نصف النهائي على فريق الأهلي 4/1، فيما تأهل فريق الهلال السعودي إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما أطاح بفريق فلامنجو البرازيلي من مباراة نصف النهائي.

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مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية

توقيت لقاء الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

موعد مباراة ريال مدريد أمام الهلال

يلتقي الهلال مع ريال مدريد الليلة السبت عند الثامنة مساء بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي، ودبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد الليلة

القناة الناقلة لمباراة الهلال

ستقوم قناة إس إس سي الرياضية السعودية بنقل مباراة الهلال وريال مدريد المقرر لها الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناتها المفتوحة.

معلقو مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

أعلنت إدارة قناة إس إس سي الرياضية السعودية أن فهد العتيبي وعيسى الحربين، سيقومان بالتعليق على أحداث مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها، السبت، عبر قناتها إس إس سي إكسترا 1، كما سيقوم عبدالله الحربي بالتعليق على أحداث مباراة الهلال مع ريال مدريد عبر قناتها إس إس سي إكسترا 2.



كأس العالم للأندية الهلال ضد فلامنجو في نصف النهائي - صورة أرشيفية

تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يواجه ريال مدريد بقوته الضاربة

من المنتظر أن يلعب فريق الهلال السعودي بنفس التشكيل الذي خاض به مباراته ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال أمام ريال مدريد مكونًا من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، على البليهي، جانج، خليفة الدوسري

خط الوسط: موسى ماريجا، سالم الدوسري، كاريلو، محمد كنو

خط الهجوم: إيجالو

مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية

كيف يلعب ريال مدريد أمام الهلال؟

من المنتظر أن يلعب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بنفس التشكيل الذي لعب به ريال مدريد أمام الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن يلعب ريال مدريد أمام الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونين

خط الدفاع: ناتشو، ألابا، أنطونيو رودريجو، كامافينجا

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، تشواميني

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس