قناة SSC المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر اليوم في كاس العالم للأندية | يلا شوت ريال مدريد

قناة SSC المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر اليوم في كاس العالم للأندية | يلا شوت ريال مدريد

يخوض فريق الهلال السعودي مباراة تاريخية مساء اليوم، السبت، أمام ريال مدريد فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية فى المغرب على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد

تقام مباراة الهلال ضد ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على قناتى Arryadia TNT HD، SSC1 SD.

ويسعى فريق الهلال بقيادة رامون دياز لمواصلة كتابة التاريخ أمام ريال مدريد، والتتويج بلقب مونديال الأندية، رغم صعوبة المهمة أمام فريق بحجم الملكي بطل أوروبا.

قناة SSC المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر اليوم في كاس العالم للأندية | يلا شوت ريال مدريد

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

الريال ضد الهلال.. جوائز البطل والوصيف



ويتسلح الهلال السعودي بكوكبة من النجوم، على رأسهم الثلاثي الهجومي سالم الدوسري، موسي ماريجا، لوسيانو فيتو وأندري كاريلو.

ومن المقرر أن يحصل الفائز خلال مباراة الهلال ضد ريال مدريد على 5 ملايين دولار، بينما سيحصد الوصيف على 4 ملايين.

وبدأ الهلال السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على الوداد بركلات الترجيح 5-3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين في الدور الثاني من البطولة، ثم كتب الزعيم التاريخ أمام فلامنجو البرازيلي، بالفوز عليه بثلاثية مثيرة مقابل هدفين في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

الريال ضد الهلال.. تشكيل الزعيم المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني رامون دياز تشكيل الهلال لنهائى مونديال الأندية كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: خليفة الدوسري - علي البليهي - جانج - سعود عبد الحميد.

الوسط: كويلار - محمد كنو - كاريلو - سالم الدوسري - موسى ماريجا.

الهجوم: إيجالو.

قناة SSC المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر اليوم في كاس العالم للأندية | يلا شوت ريال مدريد

الريال ضد الهلال.. ماذا قال دياز؟

وأكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أن فريقه يدخل مباراة ريال مدريد من أجل التتويج بلقب البطولة، مشددًا على احترامه الكبير لمواجهة الفريق الملكى.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "قدمنا مباراة رائعة أمام فلامنجو سيطرنا وهاجمنا فى العمق، يجب أن نبتعد عن الأخطاء فى مواجهة ريال مدريد، وأن نلعب بتركيز كامل، أهم شيء يجب علينا فعله أمام ريال مدريد أن لا نرتكب الأخطاء".

وأضاف مدرب الهلال، "نستعد بشكل جيد لأننا لا نمثل أنفسنا فقط، حققت 5 ألقاب مع الهلال وهذا الأمر يدعو للسعادة والفخر، كرة القدم السعودية تنمو بشكل كبير والسعودية قادرة على جلب أكبر اللاعبين على غرار قدوم رونالدو".

وتابع، "نحن الآن فى نهائي المونديال، سنقدم فيه كل ما نملك، كان هناك ضغط كبير علينا في مباراة الوداد لكننا تجاوزنا ذلك أمامهم وأمام فلامينغو وتأهلنا للنهائي".

وأنهى دياز تصريحاه قائلا، "سقف طموحاتنا مرتفع جدًا ونحن نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد، ريال مدريد من أفضل الفرق في العالم يجب أن يكون حضورنا الذهني كبير في النهائي".

أرقام تاريخية للهلال قبل مواجهة الريال



ويعد الهلال السعودى أول فريق عربى غير منظم للبطولة يظهر في النهائي بعدما سبق وتأهل الرجاء البيضاوى المغربى لنهائى 2013 عندما استضافت المغرب البطولة، وكذلك العين الإماراتى في 2018 عندما أقيمت البطولة هناك.

ولم ينجح أي فريق عربى في الفوز بكأس العالم للأندية حتى الآن حيث خسر الرجاء بنتيجة 2-0 أمام بايرن ميونخ الألماني، فيما سقط العين بنتيجة 4-1 أمام ريال مدريد.

وسجل الهلال السعودي 7 أرقام قياسية تاريخية بعد تأهله إلي نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي:

قناة SSC المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر اليوم في كاس العالم للأندية | يلا شوت ريال مدريد



1- التأهل إلى نهائي مونديال الأندية 2022 للمرة الأولى في تاريخه.



2- أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية.



3- ثانى فريق عربي آسيوي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، منذ وصول العين لنهائي نسخة 2018.



4- أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا.



5- ثالث فريق عربي بعد الرجاء الرياضي المغربي والعين الإماراتي يصل إلى النهائي.



6- يشارك في البطولة الحالية للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.



7- ضمن الحصول على أول ميدالية في تاريخ المشاركات السعودية بكأس العالم للأندية.





ريال مدريد يبحث عن اللقب الخامس





ويدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم، من أجل حصد النجمة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بالمسمي الجديد بعد التتويج باللقب مواسم 2014 و2016 و2017 و2018.



بدأ فريق ريال مدريد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، بالفوز على الأهلي برباعية مقابل هدف في الدور نصف النهائي، وينتزع بطاقة التأهل إلي المباراة النهائية.



خاض فريق الريال مباراة الأهلى فل ظل 7 غيابات مؤثرة، وهي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو والحارس المخضرم تيبو كورتوا وداني كارفخال وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي بالترتيب.



الريال ضد الهلال.. الملكي يتسلح بـ "بنزيما"

وإستعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، الثنائي داني كارفخال بعد شفائه من الحمي التي أدت إلي إستبعاده قبل دقائق من مباراة الأهلي، وكذلك ماركو أسينسيو الذي خرج من قائمة المرينجي في اللحظات الأخيرة بسبب ألم عضلي في الفخذ الأيسر، لكن بات جاهزًا للمشاركة أمام أمام زعيم أسيا اليوم.



ووصل الثنائي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو إلي مقر بعثة ريال مدريد في "الرباط" أمس الأول الخميس، بعد تعافيهم من الإصابة لكن يبقي قرار مشاركتهم أمام الهلال في المباراة النهائية لمونديال الأندية في يد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



فيما تم الإبقاء على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مقر تدريبات ريال مدريد "الفالديبيباس"، لمواصلة التعافي خوفًا من تفاقم إصابته حتي يكون جاهزًا لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.



الريال ضد الهلال.. تشكيل الملكي المتوقع



وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن التشكيل المتوقع لفريق نادي ريال مدريد لمباراة اليوم ضد الهلال، حيث سيكون كريم بنزيما على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته في التدريبات أمس، والذى جاء كتالي.

حراسة المرمى: آندري لونين.

الدفاع: ديفيد ألابا - أنطونيو رودريجر - إدواردو كامافينجا- داني كارفخال.

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني

الهجوم: رودريجو جوس - فيريديركو فالفيردي - فينيسيوس جونيور.

أرقام أنشيلوتي

ويمتلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سجلا مميزا فى المباريات النهائية مع جميع الأندية التى تولى تدريبها خلال مسيرته التدريبية الكبيرة.

وأدار أنشيلوتى 16 مباراة نهائية خلال مسيرته التدريبية، حقق الفوز فى 15 مباراة وخسر لقاء وحيد أمام برشلونة فى نهائي كأس السوبر الإسباني الأخير.

قائمة الأكثر تتويجا بكأس العالم للأندية



ويطمح ريال مدريد لتعزيز صدارته لقائمة أكثر الأندية تحقيق لبطولة مونديال الأندية، حيث يمتلك 4 ألقاب متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة برصيد 3 ألقاب، في المقابل يحلم الهلال السعودي في حصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كأول فريق عربي وآسيوي.

ويأتى خلف الفريقين الملكى والكتالونى فى الترتيب، فريق بايرن ميونخ الذى حصد اللقب مرتين متساويا مع فريق كورينثيانز البرازيلي، وحصدت 7 أندية لقب كأس العالم للأندية مرة واحدة فقط وهى: ليفربول، تشيلسي، ميلان، إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، إنترناسيونال وساو باولو.

قناة SSC المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر اليوم في كاس العالم للأندية | يلا شوت ريال مدريد

الريال ضد الهلال.. ماذا قال أنشيلوتي؟

وأبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، احترامه الكبير لفريق الهلال السعودي، خصمه المقبل في بطولة كأس العالم للاندية، حين يلتقي الفريقين في المباراة النهائية غدا السبت بالمغرب.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الهلال فريق جيد وهناك صفات فردية مع الكثير من اللاعبين السعوديين الدوليين الذين قدموا أداءً جيدًا في كأس العالم، نحن نحترمهم وأظهروا جودتهم أمام فلامينجو".

وأضاف: "نحن نحترم الحدث أيضًا وإنه حدث مهم جدًا، لم تحدث مرات عديدة في مسيرتك حتى تتمكن من الحصول على هذه المباراة".

وتابع: " مدرب الهلال رامون دياز؟ لقد كان مهاجمًا رائعًا، قويًا جدًا ولديه قدرة في الصندوق ويمتلك مهارة. إنها المرة الأولى التي نواجه فيها بعضنا البعض كمدربين، سأحييه بحب".

وواصل: " الهزيمة أمام برشلونة في كأس السوبر والأخرى في مايوركا أضرت بنا كثيرًا، لكن أعتقد أننا نتمتع بالثقة والأمر المهم ألا نخسرها. ما زلت أعتقد أن الفريق قد تحسن مقارنة بالعام الماضي".

وعن غياب فلامنجو عن النهائي وتأهل الهلال على حسابه علق: "لم تعد مباراة نهائية بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، كرة القدم تتغير.. أظهرت لنا كأس العالم أن المنتخب السعودي هزم الأرجنتين دون أن يذهب أبعد من ذلك".