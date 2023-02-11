يلا شوت REAL MADRID | مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال بث مباشر اليوم 11-02-2023 في مونديال الأندية | KOORA LIVE

هناك نبأ سعيد لجميع عشاق كرة القدم، وهو أن مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023، سوف تُنقل مجانًا عبر شاشات التلفزيون.

وكان الهلال نجح في بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

أما ريال مدريد فنجح في عبور بوابة الأهلي المصري برباعية لهدف، ويأمل في أن يحقق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه الاستثنائي بمونديال الأندية.

ما هي القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد؟

زفّت شبكة قنوات SSC السعودية نبأ سعيدًا لجميع الجماهير من المحيط للخليج، بعدما أعلنت عن إذاعة مباراة الهلال وريال مدريد مجانًا.

وبحسب إعلان القناة السعودية الرسمي، فإن المباراة التي ستأتي على قناة SSC HD 1 ستكون متاحة مجانًا لمستخدمي أجهزة GOBX.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

كما يمكن متابعة المباراة مجانًا من خلال القناة الرياضية المغربية TNT لكن من خلال البث الأرضي.

من مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وريال مدريد؟

من ضمن الأنباء السعيدة للجماهير العربية أن تطبيق شاهد سوف يمنح فرصة متابعة مباراة الهلال وريال مدريد مجانًا لغير المشتركين في باقات التطبيق.

كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الرسمي لتطبيق شاهد أو تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، واختيار مشاهدة المباراة.

تردد قناة SSC الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية 2023

وجبت الإشارة إلى أن قناة SSC HD 1 لا توجد سوى عبر قمر العرب سات، ولا يوجد تردد لها على القمر المصري نايل سات.

تردد قناة SSC على العرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

متى موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023؟

سوف تقام مباراة الهلال وريال مدريد مساء اليوم السبت الموافق 11 فبراير/شباط 2023، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

متى موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023؟

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي المغربي.