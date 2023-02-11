يلا شوت ريال مدريد.. مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال اليوم مباشر دون تقطيع | ريال مدريد ضد الهلال | رابط جديد لايف اون لاين

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره ريال مدريد مساء اليوم، السبت، فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

موعد مباراة الريال ضد الهلال



مباراة الهلال ضد ريال مدريد تقام فى التاسعة مساء اليوم السبت، على قناتى Arryadia TNT HD، SSC1 SD.

واستهل الهلال السعودي مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني بالفوز على الوداد بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وبعدها صنع فريق الهلال السعودي التاريخ أمام فلامنجو البرازيلي، بالفوز عليه بثلاثية مثيرة مقابل هدفين في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

مباراة الهلال وريال مدريد



وحقق الهلال زعيم أسيا 7 أرقام قياسية تاريخية بعد تأهله إلي نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وجاءت الأرقام القياسية التي سجلها الهلال كالأتي: 1- التأهل إلى نهائي مونديال الأندية 2022 للمرة الأولى في تاريخه، 2- أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، 3- أول فريق آسيوي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، منذ وصول كاشيما أنتلرز الياباني لنهائي نسخة 2016، 4- أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا، 5- ثالث فريق عربي بعد الرجاء الرياضي المغربي والعين الإماراتي يصل إلى النهائي، 6- يشارك في البطولة الحالية للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021، 7- ضمن الحصول على أول ميدالية في تاريخ المشاركات السعودية بكأس العالم للأندية.

الريال ضد الهلال



ويتطلع فريق الهلال لكتابة التاريخ أمام ريال مدريد، والتتويج بلقب مونديال الأندية، رغم صعوبة المهمة أمام فريق بحجم الملكى بطل أوروبا.

ويملك الهلال السعودي عددًا من أبرز النجوم، على رأسهم الثلاثي الهجومي سالم الدوسري، موسي ماريجا، لوسيانو فيتو وأندري كاريلو.

الهلال ضد ريال مدريد



وفى المقابل، يلعب فريق ريال مدريد مباراة اليوم من أجل حصد النجمة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بالمسمي الجديد بعد التتويج باللقب مواسم 2014 و2016 و2017 و2018.

وافتتح فريق ريال مدريد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب بالفوز على الأهلي برباعية مقابل هدف فى الدور نصف النهائي، وينتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

مباراة الريال ضد الهلال



وخاض فريق الريال مباراة الأهلى فل ظل 7 غيابات مؤثرة، وهى كريم بنزيما وإيدير ميليتاو والحارس المخضرم تيبو كورتوا وداني كارفخال وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي بالترتيب.

واستعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الثنائي داني كارفخال بعد شفائه من الحمي التي أدت إلى استبعاده قبل دقائق من مباراة الأهلي، وكذلك ماركو أسينسيو الذي خرج من قائمة الميرنجي فى اللحظات الأخيرة بسبب ألم عضلي فى الفخذ الأيسر، لكن بات جاهزًا للمشاركة أمام أمام زعيم أسيا اليوم.

الريال ضد الهلال



كما وصل الثنائي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو إلي مقر بعثة ريال مدريد في "الرباط" أمس الأول الخميس، بعد تعافيهم من الإصابة لكن يبقي قرار مشاركتهم أمام الهلال في المباراة النهائية لمونديال الأندية في يد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

فيما تم الإبقاء على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مقر تدريبات ريال مدريد "الفالديبيباس"، لمواصلة التعافي خوفًا من تفاقم إصابته حتي يكون جاهزًا لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.