بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال | يلا شوت ماتش الهلال الأن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم al hilal اليوم

بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال | يلا شوت ماتش الهلال الأن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم al hilal اليوم

يستضيف ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مباراة الهلال وريال مدريد في التاسعة مساء اليوم، السبت، فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمغرب.

الريال ضد الهلال

صعد فريق ريال مدريد لنهائي بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب بعد الفوز على الأهلي 4-1 في الدور نصف النهائي، فيما حقق فريق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على فلامنجو بنتيجة 3-2 بنفس الدور.

وفي حال فوز ريال مدريد على الهلال السعودي والتتويج بلقب كأس العالم للأندية، سيعادل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي رقم بيب جوارديولا بـ3 ألقاب من مونديال الأندية.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )



ويمتلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبين من بطولة كأس العالم للأندية، الأول حصل عليه مع ميلان الإيطالي 2007، فيما توج بالثاني مع ريال مدريد فى 2014.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد والقنوات الناقلة

مباراة الهلال ضد ريال مدريد تقام فى التاسعة مساء اليوم السبت، على قناتى Arryadia TNT HD، SSC1 SD.

واستهل الهلال السعودي مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني بالفوز على الوداد بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين.



وبعدها صنع فريق الهلال السعودي التاريخ أمام فلامنجو البرازيلي، بالفوز عليه بثلاثية مثيرة مقابل هدفين في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.



فيما بدأ ريال مدريد مشواره في مونديال الأندية، بفوز كاسح على الأهلي بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي.