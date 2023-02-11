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الآن بث مباشر الهلال يلا شوت.. يلا شوت الهلال وريال مدريد رابط مجاني جودة HD

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

الهلال السعودي على موعد والتاريخ عنما يلتقي الهلال مع ريال مدريد اليوم السبت 11 فبراير 2023 في نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها المغرب.

تأهل الهلال إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق عندما فاز في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية على فريق فلامنجو بطل البرازيل ليحقق كبرى مفاجآت بطولة كأس العالم للأندية، فيما تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعدما فاز ريال مدريد على الأهلي 4/1 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي.


مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية
موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية
توقيت مباراة الهلال ضد ريال مدريد
ويلتقي فريق الهلال السعودي ضد ريال مدريد اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )


مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية
كيف تشاهد مباراة الهلال وريال مدريد؟
أعنلت قناة إس إس سي الرياضية السعودية عن بث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي المقرر لها الليلة عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على قناتها المفتوحة.


معلق مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية
من هم معلقو مباراة الهلال وريال مدريد؟
أعلنت قناة إس إس سي الرياضية السعودية أن فهد العتيبي وعيسى الحربين سيقومان بالتعليق على مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كاس العالم للأندية الليلة عبر قناتها إس إس سي إكسترا 1، كما سيقوم عبدالله الحربي بالتعليق على مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر قناتها إس إس سي إكسترا 2.

ملعب مباراة الهلال ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية
مكان مباراة ريال مدريد والهلال السعودي
يستضيف ملعب استاد الأمير مولاى عبدالله مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد الليلة في نهائي كأس العالم للأندية عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

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