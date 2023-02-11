بث مباشر ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كاس العالم.. رابط مشاهدة مباراة الهلال والريال يلاشوت SSC

شاهد مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر؛ مباراة الهلال ضد ريال مدريد نهائي كأس العالم للأندية 2023 تقام اليوم على استاد ملاوي عبد الله، ويأمل الهلال السعودي لخوض تجربة فريدة من نوعها حيث عدّ المرة الأولى التي يصل فيها إلي نهائيات البطولة والمنافسة على اللقب، إليك رابط مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.

مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر

مباراة الهلال وريال مدريد نهائي كأس العالم للأندية تنطلق اليوم في تمام التاسعة مساءا بتوقيت مصر وفلسطين، ويمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد من خلال بوابة الفجر الرياضية، وفيما يلي نعرض لك رابط مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة الهلال وريال مدريد

حسم النادي الملكي ريال مدريد بطاقة التأهل إلي نهائي كأس العالم للأندية بعد تحقيق الانتصارعلى نادي الأهلي بأربع أهداف مقابل هدف واحد، بينما تأهل الهلال السعودي بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسوف تذاع مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في تمام 10:00 بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم

تنقل قناة السعودية الرياضية SSC مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والتي يلتقي خلالها نادي ريال مدريد مع الهلال السعودي، حيث تعتبر الناقل الحصري لكافة لقاءات البطولة منذ انطلاقها، كما تعرض قناة الرياضية المغربية مباراة ريال مدريد والهلال السعودي اليوم، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية:

تردد قناة المغربية الرياضية.

تردد قناة ssc sport.

تشكيل نادي الهلال السعودي

يفقد رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي العديد من اللاعبين المميزين في مباراته أمام ريال مدريد، وهم: محمد كنو (لاعب وَسَط)، سلمان الفرج (لاعب وَسَط) عبد الإله المالكي (لاعب وَسَط)، ياسر الشهراني (ظهير ايسر)، محمد البريك (مدافع).

في حين استعاد الفريق جهود كلا من أندريه كاريلو (مهاجم)، وحمد اليامي (ظهير ايمن)، فهل سيكون قادر على تخطي اللقاء، وتحقيق إنجاز كروي غير مسبوق، وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي الهلال السعودي:

يتولى حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

وفي خط الدفاع: علي البليهي، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، جانج هيون سو.

ويتمركز بخط الوسط: جوستافو كويلار، أندريه كاريو، لوسيانو فيتو.

ويقود خط الهجوم: أوديون إيغالو، موسى ماريجا، سالم الدوسري.

تشكيل نادي ريال مدريد ضد الهلال

سيغيب عن صفوف ريال مدريد تيبو كورتوا (حارس مرمى)، وإيدين هازارد (وسط مهاجم)، ولوكاس فاسكيز (ظهير)، وفيرلاند ميندي (ظهير ايسر). ولم تظهر حتى الان اي أخبار مؤكدة حول مشاركة كلا من: كريم بنزيما (مهاجم)، إيدير ميليتاو (مدافع)، ماركو أسينسيو (وسط هجومي)، في مباراة النهائي أمام الهلال السعودي، تعرف فيما يلي على التشكيل المتوقع لريال مدريد الذي يخوض به كارلو أنشيلوتي المباراة:

سيتولى حراسة المرمى: أندري لونين.

وفي خط الدفاع: دافيد ألابا، ناتشو، إدواردو كامافينجا، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريغو غوس، فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

تم تعيين الانجليزي أنتوني تايلور حكمًا لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023، وكشف إتحاد الفيفا الدولي عن أسماء الطاقم التحكيمي وجاء كما يلي:

حكم الساحة: أنتوني تايلور.

مساعد أول: جاري بيسويك.

مساعد ثان: آدم نون.

حكم رابع: نينج ماي.

حكم VAR: ماسيميليانو إيراتي.

مساعد حكم VAR: كاترين نيسبيت.

حكم VAR تسلل: مينج فو

المواجهات السابقة بين الهلال وريال مدريد

لم بتواجه الريال والهلال السعودي في اي مواجهات سابقة وتعتبر مباراة نهائي كأس العالم للأندية هو اللقاء الأول الذي يجمع بينهم، ولكن الهلال السعودي تواجه مع أندية أوروبية عديدة في 12 لقاء، حقق الفوز في 6 مباريات منهم وتعرض للهزيمة في 6 مباريات أيضا.

نتيجة مباراة الهلال وريال مدريد

من المحتمل أن تنتهي مباراة الهلال أمام نادي ريال مدريد كأس العالم للأندية بفوز ريال مدريد وحصد اللقب الخامس في تاريخه.

ملخص مباراة الهلال وريال مدريد

يمكنك مشاهدة ملخص مباراة ريال مدريد والهلال نهائي كأس العالم للأندية عبر بوابة الفجر الرياضي التي تتيح لك مشاهدة ما يلي:

أهداف مباراة ريال مدريد والهلال السعودي.

الشوط الأول مباراة الهلال وريال مدريد.

مباراة ريال مدريد والهلال الشوط الثاني.

كم مرة وصل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية؟

تعتبر هذه المشاركة الأولى للهلال السعودي التي استطاع فيها الوصول إلى نهائي كأس العالم.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي بث مباشر؟

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي بث مباشر رابط لبث المباشر

كم مرة فاز ريال مدريد في بكأس العالم للأندية؟

فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية 4 مرات.

في الختام عرضنا لكم في هذا المقال الخاص.. رابط مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر والقنوات الناقلة، كما تعرفنا على غيابات ريال مدريد والهلال السعودي في مباراة نهائي كأس العالم للأندية، والتشكيل المتوقع للفريقين، وتاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، والنتيجة المتوقعة.