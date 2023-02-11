مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية اليوم السبت، وذلك في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية والتي تقام حاليًا في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجاري، وتقام المباراة على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق مباراة الهلال وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر

ويحمل نادي الهلال السعودي على عاتقه آمال الملايين من المشجعين في الوطن العربي وقارة آسيا، خلال مواجهته التاريخية أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.

ويحلم الهلال بأن يصبح أول نادي عربي وآسيوي يتوج بلقب كأس العالم للأندية في الوقت الذي يتطلع فيه ريال مدريد لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه الخامس في المحفل العالمي.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

وسبق للنادي الملكي ريال مدريد المتوج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، أن حصد لقب المونديال أربع مرات من قبل في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

وشق الهلال طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية عبر فوزه المستحق على فلامنجو البرازيلي 2/3 في المربع الذهبي بعد أن بدأ مشواره بفوز ماراثوني على الوداد المغربي 3/5 بركلات الجزاء الترجيحية.

فيما بدأ الريال مسيرته من الدور نصف النهائي مباشرة، ونجح في تخطي الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح على بعد خطوة واحدة من اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018.

بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية اليوم السبت، وذلك في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية والتي تقام حاليًا في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجاري، وتقام المباراة على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق مباراة الهلال وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.