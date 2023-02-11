مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال اليوم.. كورة أون لاين.. بث مباشر.. مباراة الهلال اليوم

أعلن رامون دياز، المدير الفنى لفريق الهلال السعودي، تشكيل مواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، المقرر لها التاسعة مساءً، فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، والتى ستقام على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج، على أل بليهيوخليفة الدوسري.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو وأندرى كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو وموسي ماريجا.

تشكيل الهلال

تشكيل الهلال



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لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

ويخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: لونين.

الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر وكامافينجا.

الوسط: مودريتش، كروس وتشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما وفالفيردي.



واستهل الهلال السعودي مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني بالفوز على الوداد بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وبعدها صنع فريق الهلال السعودي التاريخ أمام فلامنجو البرازيلي، بالفوز عليه بثلاثية مثيرة مقابل هدفين في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وحقق الهلال زعيم أسيا 7 أرقام قياسية تاريخية بعد تأهله إلي نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

ويتطلع فريق الهلال لكتابة التاريخ أمام ريال مدريد، والتتويج بلقب مونديال الأندية، رغم صعوبة المهمة أمام فريق بحجم الملكى بطل أوروبا.

ويملك الهلال السعودي عددًا من أبرز النجوم، على رأسهم الثلاثي الهجومي سالم الدوسري، موسي ماريجا، لوسيانو فيتو وأندري كاريلو.

وفى المقابل، يلعب فريق ريال مدريد مباراة اليوم من أجل حصد النجمة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بالمسمي الجديد بعد التتويج باللقب مواسم 2014 و2016 و2017 و2018.

وافتتح فريق ريال مدريد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب بالفوز على الأهلي برباعية مقابل هدف فى الدور نصف النهائي، وينتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وخاض فريق الريال مباراة الأهلى فل ظل 7 غيابات مؤثرة، وهى كريم بنزيما وإيدير ميليتاو والحارس المخضرم تيبو كورتوا وداني كارفخال وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي بالترتيب.

واستعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الثنائي داني كارفخال بعد شفائه من الحمي التي أدت إلى استبعاده قبل دقائق من مباراة الأهلي، وكذلك ماركو أسينسيو الذي خرج من قائمة الميرنجي فى اللحظات الأخيرة بسبب ألم عضلي فى الفخذ الأيسر، لكن بات جاهزًا للمشاركة أمام أمام زعيم أسيا اليوم.