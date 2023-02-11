يلا شوت.. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023

يقدم تطبيق شاهد نت بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023 بشكل مجاني للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنطلق اليوم المبارتان الختاميتان لتحديد المركز الثالث ونهائي كأس العالم للأندية موسم 2022 والذي يلعب في عام 2023 الجاري، حيث أعلنت القنوات السعودية الرياضية عن إتاحة المباراة عبر تطبيق شاهد سواء للمشتركين أما لا.

وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم آخر الأخبار الرياضية للمشجعين، سنقدم لكم عبر السطور التالية خطوات الاشتراك في تطبيق شاهد الذكي للحصول على بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية من خلال هاتف المحمول الخاص بك، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع وحكم المباراة.

تطبيق ذكي يقدم بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023

يقدم تطبيق شاهد نت بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023 اليوم السبت الموافق 11 فبراير الجاري في القمة العربية الأوروبية على ملعب ستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط عاصمة المغرب، ويمكن لجميع الجماهير مشاهدة المباراة دون اشتراك في التطبيق، ولكن لمحبي البطولات الكروية ويرويدون الاشتراك عليهم متابعة الخطوات التالية.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

نزِّل تطبيق شاهد نت على التلفيون المحمول.

ثم افتح التطبيق للتسجيل فيه.

عليك اختيار أيقونة الباقات.

واختر الباقة الرياضية التي تنقل كافة المباريات على القنوات السعودية الرياضية SSC.

اختر اشتراك شهري أو سنوي وأنْهِ عملية الاشتراك عن طريق الدفع بالفيزا.

تردد القناة السعودية الرياضية SSC المفتوحة لمشاهدة بث مباشر مباراة الريال والهلال في نهائي كأس العالم للأندية

وزفت مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC منذ قليل خبر سار للجماهيرفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو إتاحة المباراة على منصة شاهد الإلكترونية، وتعتبر القنوات السعودية الرياضية SSC هي الناقل الحصري والرسمي لبطولة كأس العالم للأندية هذه النسخة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذيع قناة ssc sports 1 بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.

القنوات السعودية الرياضية SSC

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية على الرياضية المغربية TNT

كما تقدم قناة الرياضية المغربية TNT بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الرياض والدوحة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان الإمارات، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر، تونس.



ويسعى الريال الأكثر تتويجًا بالبطولة لخطف اللقب الخامس من الهلال، ولكن مشجعي الهلال السعودي وعدد كبير من مشجعي الهلال في الوطن العربي يطمحون في حصد البطولة، إذ إنه في حال فوز الهلال سيكون أول فريق عربي في تاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية، وفيما يلي نستعرض معكم تردد الرياضية المغربية TNT على الإرسال الفضائي.

تردد الرياضية المغربية TNT

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل ريال مدريد ضد الهلال

قد يختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد التالي لمواجهة الهلال اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ناتشو - أنطونيو روديجر - ألابا - إدوارد كامافينجا.

خط الوسط: تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس.

تشكيل الهلال ضد الريال

قد يختار المدرب الأرجنتيني رامون دياز تشكيل الهلال التالي لمواجهة ريال مدريد اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري - علي البليهي - جانج - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار - محمد كنو - فييتو- سالم الدوسري - موسى ماريجا.

الهجوم: إيجالو.

من استعدادات لاعبي الهلاي قبل مواجهة ريال مدريد اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

حكم مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن حكم مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم 2023، وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

أنتوني تايلور: حكم ساحة.

جاري بيسويك: حكم مساعد أول.

وآدم نان: حكم مساعد ثانِ.

وتجدر الإشاراة إلى أن فريق ريال مدريد تاهل للنهائي على حساب النادي الأهلي بفوزه الكبير بنتيجة 4-1، أما الهلال السعودي تأهل على حساب فلامنجو البرازيلي في مباراة كبيرة أسفرت عن فوز الفريق السعودية بنتيجة 3-2.