بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال يلا شوت match hd|ماتش الهلال بث مباشر|مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الهلال

مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023، واحد من أهم العبارات، التي يبحث عنها مختلف الجماهير العربية والعالمية، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء، اليوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

زادت عمليات البحث، في الوقت الراهن، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، وذلك مع اقتراب انطلاق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

كما تحدد أن يُلعب اللقاء على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، والمتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير من جانب فريقي الهلال السعودي وريال مدريد، وذلك بعد سفر الجماهير السعودية إلى المغرب، نتيجة التسهيلات التي قامت بتقديمها وزارة الرياضة السعودية.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )



ونستعرض لكم فيما يلي، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023، واخر مستجدات المباراة النهائية والتشكيل المتوقع لكل فريق.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات لبث مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

تعتبر قناة Aea المفتوحة على النايل سات، من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد إذاعتها لكافة المباريات الماضية من كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، وإتاحتها بث مباشر بشكل حصري ومجاني لكل الجماهير في الوطن العربي، وفيما يلي تردد قناة Aea على النايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

وبشأن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، فإن هناك مجموعة قنوات ومنصات حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، ولكن بعضها قنوات مشفرة وهي القناة الرياضية السعودية SSC، والقناة الرياضية المغربية TNT، والبعض الآخر يحتاج إلى اشتراك شهري، وهي منصة شاهد التي تمكنت من إتاحة المباريات لكل مشتركيها بشكل حصري.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي، تردد الرياضية المغربية TNT على النايل سات وعرب سات، باعتبارها التلفزيون المستضيف للبطولة.

تردد الرياضية المغربية TNT على النايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد الرياضية المغربية TNT على عرب سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

هدف فالفيردي أمام الأهلي



وكذلك نعرض لكم تردد القناة الرياضية السعودية SSC على النايل سات، الناقل الرسمي لبث ونقل مباريات كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على النايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تشكيل ريال مدريد ضد الهلال السعودي

يتوقع أن يشهد تشكيل ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية 2023، عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما وذلك بعد عودته من الإصابة التي لحقت به، وقد يكون تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ناتشو- أنطونيو روديجر- ألابا- إدوارد كامافينجا.

خط الوسط: تشواميني- توني كروس- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي- كريم بنزيما- فينيسيوس جونيور.

تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد

قد يختار الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري - علي البليهي - جانج - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كويلار - محمد كنو - كاريلو - سالم الدوسري - موسى ماريجا.

خط الهجوم: إيجالو.

مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويعتبر تأهل الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، إنجاز تاريخي للفريق والرياضة السعودية بأكملها، باعتباره أول فريق سعودي يتأهل إلى هذا الدور، كما أنه ثالث الفرق العربية، بعد فريقي العين الإماراتي والرجاء المغربي، ووصل الهلال إلى المباراة النهائية بالفوز على فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.

فيما يبحث ريال مدريد عن الفوز بلقبه الخامس من كأس العالم للأندية، وتأهل الملكي إلى هذا الدور بعد الانتصار على النادي الأهلي بنتيجة 4-1.