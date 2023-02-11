يلا كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال بث مباشر اليوم نهائي كأس العالم للأندية.. يلا شوت

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تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة ريال مدريد

جاء تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم كما يلي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - جانغ هونغ سن - على آل بليهي- خليفة الدوسري.

في خط الوسط: جوستافو كويلار- محمد كنو- أندريه كاريلو- لويسيانو فييتو.

في الهجوم: سالم الدوسري- موسى ماريجا.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام الهلال السعودي

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جاء تشكيل ريال مدريد الليلة في نهائي كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال – دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كريم بنزيما – فيدي فالفيردي – فينيسيوس جونيور.

نتائج مباريات كأس العالم للأندية

المباراة الافتتاحية: الأهلي وأوكلاند سيتي (3-0)فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة الثانية: الهلال السعودي والوداد المغربي التعادل بهدف وفوز الهلال بضربات الترجيح.

المباراة الثالثة: الأهلي المصري ضد سوندرز الأمريكي (1-0) فوز الأهلي بهدف دون رد.

المباراة الرابعة: الهلال السعودي ضد فلامنجو (3-2) فوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفلامنجو.

المباراة الخامسة: خسر النادي الأهلي (4-1) أمام ريال مدريد.

المباراة السادسة: خسر النادي الأهلي (4-2) أمام فلامنجو.

جوائز كأس العالم للأندية 2023

يأتي ترتيب جوائز كأس العالم للأندية 2023 حسب ترتيب الفرق، وتتراوح ما بين 5 ملايين دولار لبطل العالم، ونصف مليون للحاصل على المركز السابع.

ويأتي ترتيب جوائز كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

بطل كأس العالم للأندية يحصل على 5 ملايين دولار.

المركز الثاني في كأس العالم للأندية يحصل على 4 ملايين دولار.

المركز الثالث في كأس العالم للأندية يحصل على 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع في كأس العالم للأندية يحصل على 2 مليون دولار.

المركز الخامس في كأس العالم للأندية يحصل على 1.5 مليون دولار.

المركز السادس في كأس العالم للأندية يحصل على مليون دولار.

المركز السابع في كأس العالم للأندية يحصل على نصف مليون دولار.

قائمة أبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ

فازت 10 فرق فقط خلال 18 نسخة السابقة من كأس العالم للأندية، منها 7 مرات لفرق إسبانية، و4 مرات لفرق من البرازيل 3 مرات لنوادي إنجليزية ونادي بايرن ميونخ الألماني مرتين، وإيطاليا مرتين، كما يلي:

ريال مدريد الإسباني فاز عدد 4 مرات (2014، 2016، 2017 و2018)

برشلونة الإسباني فاز عدد 3 مرات (2009، 2011، 2015)

كورينثيانز البرازيلي فاز مرتين (2000، 2012)

بايرن ميونخ الألماني فاز مرة واحدة (2013 و2020)

ساو باولو البرازيلي فاز مرة واحدة (2005)

إنترناسيونال البرازيلي فاز مرة واحدة (2006)

ميلان الإيطالي فاز مرة واحدة (2007)

مانشستر يونايتد الإنجليزي فاز مرة واحدة (2008)

إنتر ميلان الإيطالي فاز مرة واحدة (2010)

ليفربول الإنجليزي فاز مرة واحدة (2019)

تشيلسي الإنجليزي فاز مرة واحدة (2021)

وجاءت قائمة ترتيب أبطال كأس العالم للأندية على مر التاريخ كما يلي:

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2000: كورينثيانز البرازيلى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2005: ساو باولو البرازيلى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2006: إنترناسيونال البرازيلى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2007: ميلان الإيطالى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2008: مانشستر يونايتد الإنجليزى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2009: برشلونة الإسبانى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2010: إنتر ميلان الإيطالى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2011: برشلونة الإسبانى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2012: كورينثيانز البرازيلى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2013: بايرن ميونخ الألمانى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2014: ريال مدريد الإسبانى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2015: برشلونة الإسبانى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2016: ريال مدريد الإسبانى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2017: ريال مدريد الإسبانى

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2018: ريال مدريد الإسباني

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2019: ليفربول الإنجليزي

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2020: بايرن ميونخ الألماني

بطل كأس العالم للأندية نسخة 2021: تشيلسي الإنجليزي

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

يصل عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 7 فرق وهي كما يلي:

النادي الأهلي المصري.

نادي الوداد المغربي.

نادي الهلال السعودي.

نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

نادي سياتل سوندرز الامريكي.

نادي ريال مدريد الإسباني.

نادي فلامنجو



موعد مباراة الهلال وريال مدريد اليوم بتوقيت القاهرة

وتحدد موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد اليوم فى الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت مصر والسودان الأردن.

وتقام مباراة ريال مدريد والهلال على ملعب مولاي عبدالله الساعة 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ويوافق موعد ماتش الهلال ضد ريال مدريد الساعة 10 بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم

يوجد عدد من القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريال اليوم فى نهائي كأس العالم للأندية 2023، وتوجد قنوات مجانية، أهمها قناة SSC التى أعلنت نقل نهائي مباريات كأس العالم للأندية 2023 بين ريال مدريد والهلال السعودي مجانًا

تردد قناة السعودية الرياضية SSC Sports المفتوحة لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد مجانًا على النايل سات:

التردد: 12523 - الاستقطاب: عمودي - الترميز: 27500 - تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال السعودي وريال مدريد عبر البث الأرضي مباشر

تردد قناة المغربية 2 الأرضية، القناة الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر: 12015 – الاستقطاب V - اسم القناة: 2M TV Maroc- معامل الترميز: 27500.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة الهلال اليوم

تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لـمباراة الهلال اليوم ضد ريال مدريد بث مباشر هو: 11636 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة المغربية الرياضية (TNT) القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم اليوم

القمر الصناعي: عرب سات - التردد: 12383 - الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - - معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معلق مباراة الهلال وريال مدريد اليوم فى نهائي كأس العالم للأندية

اختارت قنوات SSC عدد 3 من المعلقين عن قنواتها الثلاث، معلق مباراة الهلال اليوم ضد ريال مدريد علي القناة الصوتية الأولي فهد العتيبي، المعلق عيسى الحربين على القناة الصوتية الثانية، والمعلق عبد الله الحربي.

واختار القناة الرياضية المغربية المعلق الرياضي هشام فراج ليكون معلق المباراة علي البث الأرضي.

حكم مباراة ريال مدريد ضد الهلال اليوم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم حكم مباراة الهلال وريال مدريد اليوم فى كأس العالم للأندية، وقرر إسناد ادارة المباراة للحكم إلى الإنجليزي أنتوني تايلور، يكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي، حكمًا للفيديو.

مشوار الهلال فى كأس العالم للأندية 2023

صعد نادي الهلال بطل آسيا إلي دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه علي نادي الوداد بطل إفريقيا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما فى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الهلال السعودي على منافسه فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 فى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.



تاريخ مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للاندية

تعتبر تلك هي المرة الثالثة التى يشارك فيها نادي الهلال السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكنها المرة الأولي التى يصل فيها إلي نهائي كأس العالم.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

يصل عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 7 فرق وهي كما يلي:

النادي الأهلي المصري.

نادي الوداد المغربي.

نادي الهلال السعودي.

نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

نادي سياتل سوندرز الامريكي.

نادي ريال مدريد الإسباني.

نادي فلامنجو البرازيلي.

جوائز كأس العالم للأندية 2023

يأتي ترتيب جوائز كأس العالم للأندية 2023 حسب ترتيب الفرق، وتتراوح ما بين 5 ملايين دولار لبطل العالم، ونصف مليون للحاصل علي المركز السابع.

ويأتي ترتيب جوائز كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

بطل كأس العالم للأندية يحصل على 5 ملايين دولار.

المركز الثاني فى كأس العالم للأندية يحصل على 4 ملايين دولار.

المركز الثالث فى كأس العالم للأندية يحصل علي 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع فى كأس العالم للأندية يحصل علي 2 مليون دولار.

المركز الخامس فى كأس العالم للأندية يحصل علي 1.5 مليون دولار.

المركز السادس فى كأس العالم للأندية يحصل علي مليون دولار.

المركز السابع فى كأس العالم للأندية يحصل علي نصف مليون دولار.

مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية

شارك نادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 5 مرات خلال أعوام 2000 و2014 و2016 و2017 و2018.

وفاز الريال مدريد بلقب بطل كأس العالم للأندية في 4 مرات من الخمسة أعوام و2014 و2016 و2017 و2018، بينما فاز عام 2000 بالمركز الرابع.