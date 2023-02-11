مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر

بث مباشر لـ مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب بعد حسم فلامنجو البرازيلي المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب الاهلي المصري.

مشاهدة بث مباشر مباراة مباراة الهلال وريال مدريد من هنا:

ق1:

ونستعرض في السطور التالية موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي والقنوات الناقلة للمباراة وكل ما يخصها من تفاصيل خلال السطور التالية:

موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الهلال وريال مدريد عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

وتقام مباراة ريال مدريد والهلال على ملعب مولاي عبدالله الساعة 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ويوافق موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد الساعة 10 بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد

يوجد عدد من القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريال اليوم فى نهائي كأس العالم للأندية 2023، وتوجد قنوات مجانية، أهما قناة SSC التى أعلنت نقل نهائي مباريات كأس العالم للأندية 2023 بين ريال مدريد والهلال السعودي مجانًا

تردد قناة السعودية الرياضية SSC Sports المفتوحة لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد مجانًا على النايل سات:

التردد: 12523 - الاستقطاب: عمودي - الترميز: 27500 - تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال السعودي وريال مدريد عبر البث الأرضي مباشر

تردد قناة المغربية 2 الأرضية، القناة الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر: 12015 – الاستقطاب V - اسم القناة: 2M TV Maroc- معامل الترميز: 27500.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة الهلال اليوم

تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لـمباراة الهلال اليوم ضد ريال مدريد بث مباشر هو: 11636 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة المغربية الرياضية (TNT) القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم اليوم

القمر الصناعي: عرب سات - التردد: 12383 - الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - - معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تشكيل الهلال ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - جانغ هونغ سن - على آل بليهي- خليفة الدوسري.

في خط الوسط: جوستافو كويلار- محمد كنو- أندريه كاريلو- لويسيانو فييتو.

في الهجوم: سالم الدوسري- موسى ماريجا.

تشكيل ريال مدريد أمام الهلال السعودي

في حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال – دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كريم بنزيما – فيدي فالفيردي – فينيسيوس جونيور.

معلق مباراة الهلال وريال مدريد اليوم فى نهائي كأس العالم للأندية

اختارت قنوات SSC عدد 3 من المعلقين عن قنواتها الثلاث، معلق مباراة الهلال اليوم ضد ريال مدريد علي القناة الصوتية الأولي فهد العتيبي، المعلق عيسى الحربين على القناة الصوتية الثانية، والمعلق عبد الله الحربي.

واختار القناة الرياضية المغربية المعلق الرياضي هشام فراج ليكون معلق المباراة علي البث الأرضي.

حكم مباراة ريال مدريد ضد الهلال اليوم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم حكم مباراة الهلال وريال مدريد اليوم فى كأس العالم للأندية، وقرر إسناد ادارة المباراة للحكم إلى الإنجليزي أنتوني تايلور، يكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي، حكمًا للفيديو.

مشوار الهلال فى كأس العالم للأندية 2023

صعد نادي الهلال بطل آسيا إلي دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه علي نادي الوداد بطل إفريقيا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما فى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الهلال السعودي على منافسه فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 فى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.



تاريخ مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للاندية

تعتبر تلك هي المرة الثالثة التى يشارك فيها نادي الهلال السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكنها المرة الأولي التى يصل فيها إلي نهائي كأس العالم.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

يصل عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 7 فرق وهي كما يلي:

النادي الأهلي المصري.

نادي الوداد المغربي.

نادي الهلال السعودي.

نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

نادي سياتل سوندرز الامريكي.

نادي ريال مدريد الإسباني.

نادي فلامنجو البرازيلي.

جوائز كأس العالم للأندية 2023

يأتي ترتيب جوائز كأس العالم للأندية 2023 حسب ترتيب الفرق، وتتراوح ما بين 5 ملايين دولار لبطل العالم، ونصف مليون للحاصل علي المركز السابع.

ويأتي ترتيب جوائز كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

بطل كأس العالم للأندية يحصل على 5 ملايين دولار.

المركز الثاني فى كأس العالم للأندية يحصل على 4 ملايين دولار.

المركز الثالث فى كأس العالم للأندية يحصل علي 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع فى كأس العالم للأندية يحصل علي 2 مليون دولار.

المركز الخامس فى كأس العالم للأندية يحصل علي 1.5 مليون دولار.

المركز السادس فى كأس العالم للأندية يحصل علي مليون دولار.

المركز السابع فى كأس العالم للأندية يحصل علي نصف مليون دولار.

مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية

شارك نادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 5 مرات خلال أعوام 2000 و2014 و2016 و2017 و2018.

وفاز الريال مدريد بلقب بطل كأس العالم للأندية في 4 مرات من الخمسة أعوام و2014 و2016 و2017 و2018، بينما فاز عام 2000 بالمركز الرابع.