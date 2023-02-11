مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس العالم للأندية.. ماتش الهلال وريال مدريد مباشر

مباراة ريال مدريد والهلال السعودي، موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في نهائي مبارايات كأس العالم للأندية 2023، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي، التشكيل المتوقع لريال مدريد في نهائي مبارايات كأس العالم للأندية 2023، والتشكيل المتوقع للهلال السعودي ضد ريال مدريد في مباراة ريال مدريد اليوم لكأس العالم للأندية 2023، يهم متابعي كرة القدم والشغوفين بمعرفة الفائز في مباراة ريال مديد والهلال السعودي، حيث ترتفع الأمال لفوز الهلال السعودي وتحقيق فوزأ تاريخيًا له أمام ريال مدريد الأسباني.

محبي كرة القدم والراغبين في متابعة نهائيات كأس العالم للأندية 2023: موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في نهائي مبارايات كأس العالم للأندية 2023، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي، التشكيل المتوقع.

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لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد الهلال السعودي

وتحدد موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 المغرب والذي سيقام على ملعب مولاي عبدالله في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت 11-2-2023 بتوقيت مصر.

موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

مباراة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي_ أرشيفية

ومباراة ريال مدريد اليوم في مواجهة الهلال السعودي ضمن نهائي مباريات كأس العالم للأندية 2023 المغرب ستكون في

الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي مباريات كأس العالم للأندية 2023، ومباراة ريال مدريد والهلال السعودي هي:

القناة المغربية الرياضية (TNT) القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم، وفيما يلي تردد القناة المجانية الناقلة للمباراة بشكل حصري ومباشر على قمر العرب سات:

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد ريال مدريد اليوم على النايل سات

القناة المغربية الرياضية على النايل سات هي أحد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023، ومنها مباراة ريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية 2023 المغرب

من القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 قناة المغربية على النايل سات:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي

من المتوقع أن يكون تشكيل الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم وفقًا للآتي:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانغ هونغ سن، على البليحي، خليفة الدوسري.

في خط الوسط: محمد كنو، أندريه كاريلو، جوستافو كويلار، لوتشيانو فيتو.

في الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو (موسى ماريجا).

التشكيل المتوقع في مباراة ريال مدريد اليوم ضد الهلال السعودي:

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2023:



بتشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم - صورة أرشيفية

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديجر، ألابا، إدوارد كامافينجا.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ومن الجدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أستعاد كريم بنزيما وإيدير ميليتاو إلى مقر بعثة ريال مدريد، ولكن لا يوجد أنباء عن مشاركتهم في مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 بعد.